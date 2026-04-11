Po przybraniu 20 kilogramów była Miss Francji jest pewna swojego nowego ciała

Fabienne Ba.
@vaimalama / Instagram

Miss Francji 2019, francuska piosenkarka i grająca na ukulele Vaimalama Chaves, niedawno ujawniła, że przytyła 20 kilogramów. Teraz opowiada o swoim stosunku do ciała, dzieląc się przesłaniem skupionym na akceptacji i dobrym samopoczuciu.

Była Miss Francji, która otwarcie opowiada o swojej fizycznej przemianie

Vaimalama Chaves podzieliła się w mediach społecznościowych osobistą refleksją na temat wahań wagi po okresie intensywnego treningu fizycznego. Zdobywszy tytuł Miss Francji w 2019 roku, od tamtej pory wielokrotnie wypowiadała się na temat presji związanej z wyglądem i standardów estetycznych związanych z konkursami piękności. W poście na Instagramie wyjaśniła, że przytyła po udziale w zawodach fitness, dyscyplinie wymagającej ścisłej diety i treningu.

Mówi, że przez kilka tygodni stosowała specjalny program, stawiając sobie konkretne cele fizyczne. Po tym okresie, jak wyjaśnia, zdecydowała się na bardziej elastyczne podejście, dając sobie więcej miejsca na równowagę i radość. Szczególnie podkreśla wagę słuchania swojego ciała po szczególnie wymagającym okresie.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez V🧄 (@vaimalama)

Wiadomość skupiona na dobrostanie

W swoim zeznaniu Vaimalama Chaves stwierdza, że czuje się teraz bardziej w zgodzie ze swoim ciałem. Podkreśla, że zmiany fizyczne mogą ewoluować z czasem, szczególnie w zależności od stylu życia i osobistych priorytetów. Jej uwagi wpisują się w szerszą dyskusję na temat różnorodności kształtów ciała i znaczenia oddzielenia wyglądu od wartości osobistych.

Jego przemówienie wywołało pozytywne reakcje.

Post Vaimamy Chaves wywołał liczne reakcje w internecie, a wielu użytkowników chwaliło jej transparentność. Wizerunek ciała to powracający temat dyskusji w mediach społecznościowych, szczególnie w kontekście presji związanej z kanonami piękna. Niektórzy obserwatorzy uważają, że te osobiste relacje przyczyniają się do zróżnicowania wizerunku kobiecego ciała.

Ewolucja dyskursów otaczających ciało

Publiczne wypowiedzi znanych osobistości przyczyniają się do szerszej refleksji nad sposobem, w jaki media traktują kwestię wyglądu. Na przestrzeni lat wiele osobistości ze świata mody i telewizji dzieliło się swoimi doświadczeniami związanymi z oczekiwaniami wobec wizerunku. Relacje te wzbogacają dyskusje na temat samoakceptacji i różnorodności ścieżek życiowych.

Ostatecznie Vaimalama Chaves wskazuje, że opowiada się za wizją dobrostanu, która nie opiera się wyłącznie na wyglądzie fizycznym. Jej świadectwo podkreśla ideę, że równowaga osobista może ewoluować w zależności od etapów życia.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Co za zmiana!” – piosenkarka Karol G zaskakuje nową fryzurą i błyszczącą sukienką

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

