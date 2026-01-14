Detronizuje Scarlett Johansson i staje się najbardziej dochodową aktorką wszech czasów.

Zoe Saldaña właśnie osiągnęła kamień milowy: aktorka grająca Neytiri i Gamorę stała się teraz najbardziej dochodową aktorką wszech czasów, przewyższając Scarlett Johansson pod względem łącznych przychodów z kas biletowych na całym świecie.

Filmografia, która bije wszelkie rekordy

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka może pochwalić się rzadkim osiągnięciem: występuje w obsadzie trzech najbardziej dochodowych filmów w historii kina: „Avatar”, „Avengers: Koniec gry” i „Avatar: Droga wody”, które wszystkie osiągnęły szczyty światowego box office'u. Jest również pierwszą aktorką, która zagrała w czterech filmach, które zarobiły ponad 2 miliardy dolarów – dzięki „Avengers: Wojna bez granic”, który dołączył do tego ekskluzywnego klubu.

Sumując wszystkie jej filmy – od kasowych hitów „Marvela” po sagę „Avatar” i trylogię „Star Trek” – jej role przyniosły światowe wpływy z kas biletowych przekraczające 15 miliardów dolarów, co jest absolutnym rekordem w przypadku aktorki.

Kiedy franczyzy tworzą legendy

Zoe Saldaña zawdzięcza swój status w dużej mierze kilku kultowym rolom, które stały się nieodłącznym elementem współczesnej kultury popularnej.

Gamora, tragiczna bohaterka i wojowniczka galaktyki Marvela, obecna w filmach „Strażnicy Galaktyki”, „Avengers: Wojna bez granic” i „Koniec gry”.

Neytiri, centralna postać sagi „Avatar” Jamesa Camerona, postać kluczowa dla filmów o monumentalnym budżecie i sukcesie kasowym.

Do tego dochodzi Nyota Uhura z trylogii „Star Trek” rozpoczętej w 2009 r., która sama zarobiła ponad miliard dolarów, umacniając swoją pozycję w ekosystemie największych międzynarodowych franczyz.

Zoe Saldaña przejmuje prowadzenie… a przygoda dopiero się zaczyna

Do 2024 roku jej łączne zarobki plasowały ją na podium za Scarlett Johansson i Samuelem L. Jacksonem, których sukcesy również wynikały z uniwersum Marvela. Premiera filmu „Avatar 3: Ogień i popioły”, który zarobił już ponad miliard dolarów, przywróciła równowagę i wyniosła Zoe Saldañę na szczyt listy najbardziej dochodowych aktorów i aktorek.

A prognozy są jeszcze ambitniejsze: na lata 2029 i 2031 zapowiedziano dwie nowe części Avatara, co powinno umocnić lub nawet zwiększyć jego pozycję lidera w światowym box office.

Wyrazy uznania artystycznego i wyrazy wdzięczności

Ukoronowana Oscarem dla najlepszej aktorki w 2025 roku za rolę w filmie „Emilia Perez”, Zoe Saldaña nie jest już tylko „królową serii”, ale także aktorką docenianą za głębię swojego talentu. W mediach społecznościowych uczciła ten kamień milowy, dziękując reżyserom, ekipie filmowej i widzom, podkreślając, że ta podróż jest wynikiem wspólnego wysiłku i trudnych wyborów.

Ten rekord wcale nie jest prostym rankingiem liczbowym. Symbolizuje on rosnącą pozycję aktorek reprezentujących odmienne rasy na czele największych machin Hollywood i potwierdza, że nową królową światowego box office'u została Zoe Saldaña.