W wieku 9 lat syn piosenkarki Pink prezentuje olśniewający wygląd na cześć swojej matki

Amerykańska piosenkarka i aktorka Pink udostępniła nowe zdjęcie swojego 9-letniego syna, Jamesona, które przyciągnęło uwagę fanów kolorową fryzurą. Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych chłopiec prezentuje fryzurę nawiązującą do silnej tożsamości wizualnej swojej matki, znanej z metamorfoz włosów od lat 2000.

Styl inspirowany kultowym wyglądem jej matki

Ten wybór estetyczny nie jest bez znaczenia: Pink często naznaczyła swoją karierę „odważnymi” kolorami włosów, szczególnie żywymi odcieniami, które stały się symbolem jej wizerunku publicznego. Przyjmując podobny styl, jej syn Jameson zdaje się nawiązywać do tego wizualnego dziedzictwa, wyraźnie nawiązując do artystycznego świata swojej matki.

To nie pierwszy raz, kiedy Jameson eksperymentuje z kolorowymi stylizacjami. Dziecko było już widywane w podobnych stylizacjach podczas rodzinnych wyjść i imprez sportowych. Te wybory ubioru odzwierciedlają również swobodne i kreatywne podejście, prawdopodobnie promowane w rodzinie.

Rodzina często w centrum uwagi

Amerykańska piosenkarka i aktorka Pink regularnie dzieli się fragmentami swojego życia z dwójką dzieci, Jamesonem i Willow, często łącząc prywatne chwile z publicznymi. Te posty niezmiennie przyciągają uwagę ze względu na spontaniczność i kontakt z publicznością. Najnowsze pojawienie się jej syna Jamesona dołącza do serii rodzinnych wpisów, które cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych.

Syn Pinka, Jameson, wyróżnia się swoim krzykliwym wyglądem, inspirowanym matką. To nie tylko wybór estetyczny, ale i ilustruje silny wpływ wizualnego świata Pinka na jego własną rodzinę.