W wieku 19 lat Kai Trump dzieli się swoją pasją do golfa z milionami fanów.

Pozuje z kijem golfowym w dłoni, w trakcie zamachu lub w trybie vloga, ze słuchawkami na uszach. Kai Trump – wnuczka Donalda Trumpa – stała się jedną z najpopularniejszych postaci w świecie amatorskiego golfa kobiet w mediach społecznościowych.

Kariera golfowa, która rozpoczęła się już w wieku 2 lat

Wszystko zaczęło się bardzo wcześnie. Najstarsza wnuczka obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa i córka Donalda Trumpa Jr. i Vanessy Trump, Kai Madison Trump, odkryła golfa mając zaledwie 2 lata, na licznych polach golfowych często odwiedzanych przez jej rodzinę – sam Donald Trump jest właścicielem kilku pól golfowych na Florydzie, w New Jersey i Szkocji.

Młoda dziewczyna bardzo szybko wykazała się wyjątkowym talentem. Pracowita i wymagająca od siebie, podzieliła się swoją filozofią treningową z amerykańskimi mediami w zeszłym roku: „Jeśli mam dwie godziny, nie będę uderzać piłek, a potem tracić czasu na telefonie. Nie, zamierzam maksymalnie wykorzystać czas, jaki mam na polu”. Ta dyscyplina przynosi efekty: Kai Trump zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu Golf NIL High School Girls, oficjalnym rankingu młodych amerykańskich golfistek szkół średnich.

Ponad 8 milionów abonentów we wszystkich sieciach

Poza samym golfem, Kai Trump ugruntowała swoją pozycję jako prawdziwa twórczyni treści. Jest obecna na Instagramie, TikToku, X (dawniej Twitterze) i YouTubie pod nazwą @kaitrumpgolfer (lub @thekaitrumpgolfer na TikToku), a obecnie może pochwalić się ponad 8 milionami obserwujących. Sam jej kanał na TikToku ma prawie 3,7 miliona obserwujących, a jej kanał na YouTube ponad milion.

Jej filmy, publikowane w formacie vloga, łączą sesje treningowe, kulisy turniejów, czasy liceum i rodzinne chwile. To starannie opracowana opowieść dla pokolenia urodzonego w dobie mediów społecznościowych, które dzięki jej postom odkrywa tajniki zdecydowanie niekonwencjonalnego stylu życia. W ostatnich miesiącach nagrała nawet szeroko komentowany „trik shot” z profesjonalnym golfistą Brysonem DeChambeau, dwukrotnym zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego.

Wartość NIL wśród najwyższych w uniwersyteckim sporcie kobiecym

Ta cyfrowa obecność ma bardzo konkretne konsekwencje. System NIL (Name, Image, Likeness), wprowadzony w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, aby umożliwić młodym sportowcom szkół średnich i studentów otrzymywanie wynagrodzenia za wizerunek, zapewnił Kai Trump jedną z najwyższych wycen w całym amerykańskim sporcie kobiecym – obecnie szacowaną na około 2,25 miliona dolarów. Dzięki temu regularnie plasuje się na szczycie rankingu NIL dla studentek-sportowców.

Ta aura pozwoliła jej już podpisać znaczącą umowę partnerską z Accelerator Active Energy, marką napojów energetycznych, której jest ambasadorką i partnerem-akcjonariuszem. Niedawno wprowadziła nawet na rynek swój własny, autorski smak o nazwie „Blue Raz Slush”. Napój, dostępny na Amazonie, wyprzedał się w niecałe dwie godziny.

Zarządzanie Uniwersytetem Miami

Po ukończeniu szkoły średniej w maju 2026 roku Kai Trump przygotowuje się do rozpoczęcia nowego rozdziału. Zdecydowała się na Uniwersytet Miami, który szczyci się jednym ze 100 najlepszych uniwersyteckich programów golfowych w Stanach Zjednoczonych (NCAA Division I). Dla niej ten wybór wykracza poza samą aktywność sportową. „Kiedy będę na studiach, będę mogła nadal włączać napój energetyczny do swojej rutyny, szczególnie w kontekście golfa, sportu i nauki” – wyjaśnia, odnosząc się do swojego nadchodzącego harmonogramu. Dzień z życia studentki-sportowca, który jak zwykle planuje dokumentować w swoich regularnych vlogach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Biorąc pod uwagę jego wyjątkowe doświadczenie – grę w golfa od dzieciństwa, ogromną obecność w sieci, zerowe wyceny akcji wśród najwyższych w amerykańskim sporcie kobiecym oraz zaangażowanie w działalność Uniwersytetu Miami – Kai Trump najwyraźniej wytycza sobie własną ścieżkę.