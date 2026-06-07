Aktorka Anne Hathaway przekształca piżamę w szykowne ubranie, a efekt jest zaskakujący.

W Nowym Jorku amerykańska aktorka Anne Hathaway niedawno zwróciła na siebie uwagę strojem, który zaciera granice między komfortem a elegancją. Wybierając zestaw inspirowany piżamą, udowadnia, że element garderoby, który kiedyś był zarezerwowany wyłącznie dla domu, może teraz znaleźć swoje miejsce nawet w najbardziej wyrafinowanych stylizacjach.

Anne Hathaway stawia na wygodę, nie rezygnując ze stylu

Anne Hathaway została zauważona na ulicach Nowego Jorku w stylizacji, która była jednocześnie swobodna i wyrafinowana. Miała na sobie błękitny zestaw składający się z luźnej koszuli zapinanej na guziki i pasujących do niej luźnych spodni. Dzięki luźnemu krojowi i lekkiemu materiałowi, strój wyraźnie nawiązywał do stylu piżamy, zachowując jednocześnie szykowny wygląd.

To wydarzenie ma miejsce w szczególnie ważnym momencie dla Anne Hathaway, która w ostatnich miesiącach wielokrotnie pojawiała się publicznie. Jej wybory sartorialne po raz kolejny przyciągnęły uwagę obserwatorów mody, którzy są zachwyceni tym nowoczesnym spojrzeniem na swobodny szyk.

Sylwetka podkreślona dobrze dobranymi dodatkami

Choć cały look przywodzi na myśl odzież domową, starannie dobrane dodatki Anne Hathaway całkowicie odmieniają efekt końcowy. Aktorka dobrała do niego torebkę Balenciaga Le City, kultowy model z lat 2000., który obecnie przeżywa renesans. Duże okulary przeciwsłoneczne i czarne sandały na niskim obcasie dodatkowo usztywniły sylwetkę. Te detale nadają zestawowi bardziej miejski i wyrafinowany charakter, udowadniając, że stylizacja inspirowana odzieżą domową idealnie sprawdzi się podczas wieczornego wyjścia na miasto.

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Piżamy stają się coraz bardziej powszechnym trendem w modzie.

Długo uważana za element garderoby zarezerwowany wyłącznie dla sfery prywatnej, piżama stopniowo zyskała popularność w kolekcjach odzieży gotowej do noszenia. Od kilku sezonów projektanci na nowo odkrywają jej idee, wprowadzając płynne zestawy, lekkie tkaniny i luźne fasony przeznaczone do noszenia poza domem.

Ta ewolucja odzwierciedla również szerszą zmianę w nawykach odzieżowych. Komfort odgrywa teraz kluczową rolę w wyborach modowych, bez rezygnowania z dążenia do elegancji. Ubrania inspirowane odzieżą domową idealnie spełniają te nowe oczekiwania.

Anne Hathaway, ujrzana w Nowym Jorku w swoim błękitnym stroju, doskonale ilustruje ewolucję obecnych trendów, gdzie wygoda i elegancja nie wykluczają się wzajemnie. Przekształcając strój inspirowany piżamą w wyrafinowany strój miejski, aktorka potwierdza rosnącą popularność płynniejszej, wygodniejszej i zdecydowanie nowoczesnej mody.