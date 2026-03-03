W obliczu krytyki dotyczącej jej wyglądu, aktorka z „Bridgertonów” odpowiada z pewnością siebie

Léa Michel
Nicola Coughlan, gwiazda serialu „Bridgerton”, odrzuca uproszczone etykiety dotyczące swojego ciała i podkreśla swoją promienną pewność siebie. Irlandzka aktorka dekonstruuje toksyczne standardy, wyjaśniając, że skupianie się na swoim wyglądzie jest „uproszczone i nudne”, woląc celebrować swoją pracę i swoje ciało takim, jakie jest.

„Bohaterka plus-size”: etykietka?

W wywiadzie dla TIME , czołowego amerykańskiego magazynu informacyjnego, Nicola Coughlan wyraziła swoje oburzenie określeniem „bohaterka plus size”, używanym po jej roli w trzecim sezonie serialu „Bridgertonowie”. „Jestem o kilka rozmiarów mniejsza niż przeciętna kobieta w Wielkiej Brytanii i jestem postrzegana jako bohaterka plus size. Skupianie się na mojej sylwetce jest uproszczone i irytujące” – ubolewała.

Mocny przekaz o pozytywnym podejściu do ciała

Aktorka, która ciężko pracowała nad serialem, nie znosi komentarzy skupiających się na jej ciele: „Rzadko widywałam rodzinę i przyjaciół, a wszyscy mówili tylko o moim wyglądzie… Nie traktuję tego jako komplementu”. Rzuciła im wyzwanie: „A gdybym schudła do roli, to już byście mnie nie lubili? To szaleństwo i obraźliwe”. Ta mocna odpowiedź ilustruje jej niezachwianą pewność siebie w obliczu hejtu z powodu wyglądu.

Irlandzka aktorka Nicola Coughlan przypomina nam, że piękno aktorki mierzy się nie rozmiarem ubrań, ale talentem, charyzmą i autentycznością. Jej przesłanie zachęca wszystkie kobiety do odrzucenia pochopnych osądów i pokochania siebie takimi, jakie są, bez wymówek i usprawiedliwień.

Aktorka, która inspiruje swoją pewnością siebie

Jej szczerość rezonuje: stwierdzając, że jej ciało nie jest przedmiotem publicznej debaty, otwiera przestrzeń do rozmowy o swojej sztuce. Nicola Coughlan udowadnia, że prawdziwa siła tkwi w samoakceptacji i odrzuceniu ciasnych norm, inspirując tysiące fanów do zaakceptowania swojej wyjątkowości bez przejmowania się opinią innych.

Dzięki temu body-positive deklaracjom Nicola Coughlan przekształca krytykę w manifest empowerment. Dumna ze swojego ciała i swojej drogi, pokazuje, że w wieku 37 lat pewność siebie jest najlepszą odpowiedzią na wstyd związany z ciałem. Mocny przekaz: ocenianie kobiety na podstawie jej wyglądu oznacza utratę jej prawdziwego blasku.

