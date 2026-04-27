Ten duet wybrany przez Harper Beckham może stać się inspiracją sezonu

Fabienne Ba.
@victoriabeckham / Instagram

Kiedy Victoria Beckham świętowała w Nowym Jorku swoją nową współpracę z Gap, to jej córka Harper, równie efektowna jak matka, przykuła uwagę wszystkich. W wieku 14 lat nastolatka miała już własny styl, który stanowił jaskrawy kontrast z elegancją haute couture matki.

Rzadkie spotkanie matki i córki w Nowym Jorku

24 kwietnia 2026 roku brytyjska projektantka mody i bizneswoman Victoria Beckham zorganizowała w Nowym Jorku wydarzenie dla Nordstrom, aby uczcić swoją współpracę z Gap. Harper Beckham pojawiła się na wydarzeniu u boku swojej matki – moment tym bardziej godny uwagi, biorąc pod uwagę rzadkie publiczne występy córki. Zdjęcia, opublikowane przez Victorię na Instagramie, szybko stały się viralem w mediach społecznościowych.

Obserwatorów najbardziej uderzyło niezwykłe podobieństwo między matką a córką. Harper miała blond włosy uniesione do góry z przedziałkiem na środku, co idealnie nawiązywało do nowych, złocistoblond pasemek Victorii, zaprezentowanych kilka dni wcześniej podczas występu w programie Today Show 21 kwietnia. Dwa pokolenia, dwa style, jedna charakterystyczna fryzura.

Modny duet: krótki top i niski stan

Podczas gdy jej matka postawiła na dopasowaną sukienkę midi w blokach kolorystycznych – pudrowy róż, błękit i szarość – Harper postawiła na zupełnie odmienny styl. Licealistka miała na sobie czarny top z krótkim rękawem, odsłaniający brzuch, oraz szerokie, czarne spodnie z niskim stanem. Sandały na obcasie z odkrytymi palcami dodały odrobinę elegancji, nie rezygnując z luźnego charakteru stylizacji. Monochromatyczny, minimalistyczny strój, zdecydowanie wpisywał się w trendy estetyki Pokolenia Alfa.

Kontrastujący duet, który staje się trendem samym w sobie

Kontrast między dwoma stylizacjami – jedną haute couture i kolorową, drugą casualową i monochromatyczną – wywołał równie silne reakcje, co samo wydarzenie. Wielu uznało go za doskonałą ilustrację tego, jak moda jest przekazywana i reinterpretowana przez pokolenia. Harper Beckham, z tym prostym, krótkim topem i niskim stanem, mogła nieświadomie stworzyć jedną z najczęściej kopiowanych stylizacji tej wiosny.

Łącząc swobodny styl z odświeżonymi odniesieniami do Y2K, Harper Beckham ostatecznie potwierdza, że nadeszła już nowa generacja mody. W przeciwieństwie do eleganckiego szyku Victorii Beckham, jej krótki top i spodnie z niskim stanem uosabiają nowe pokolenie, które nie boi się łamać zasad. Jedno jest pewne: ten look, zauważony w Nowym Jorku, ma szansę stać się najbardziej pożądanym casualowym uniformem sezonu.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Aktorka Meryl Streep wzruszyła się do łez podczas wywiadu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

