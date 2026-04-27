„Biurowa syrena”: hazard modowy piosenkarki Dua Lipy intryguje i uwodzi

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Pomiędzy podróżami brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa zawsze wie, jak podkreślić swój styl. Niedawno w Warszawie postawiła na stylizację „biurowej syreny” – różową jedwabną marynarkę Gucci nałożoną na czarny biustonosz.

Wygląd „syreny biurowej”, wersja Dua Lipy

Zdjęcia udostępnione na jej koncie na Instagramie przedstawiają Duę Lipę w jasnoróżowej marynarce Gucci z ostrymi klapami i połyskującym wykończeniem, zapiętej w talii, odsłaniającej czarny biustonosz. Stylizację dopełniały czarne spodnie z wysokim stanem, kilka złotych pierścionków, w tym jeden w kształcie węża i pierścionek zaręczynowy, a także miękka, czarna, skórzana torba na ramię. Sposób na odwrócenie biznesowej garderoby.

Warszawa – przystanek w długim sezonie podróży

Ta podróż do Polski wpisuje się w prawdziwą „erę podróżniczą” Duy Lipy. Zaledwie kilka tygodni wcześniej była na safari w RPA, odwiedzając parki narodowe Krugera i Sabi Sands. W kwietniu zauważono ją również w Palermo na Sycylii, gdzie, według Condé Nast Traveler, przygotowywała się do ślubu z narzeczonym Callumem Turnerem w Villa Igiea, hotelu Rocco Forte. Zaręczyny potwierdzono na czerwiec 2025 roku.

Dzięki temu mistrzowsko wykonanemu lookowi „biurowej syreny” Dua Lipa po raz kolejny potwierdza swój talent do przekształcania każdego wyjścia w długo wyczekiwany moment modowy. Tworzy narracyjny styl, w którym każda stylizacja opowiada nową historię jej obecnej ery. Jedno jest pewne: gdziekolwiek się pojawi, wszystkie oczy zwrócone są na nią.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
