Kim jest australijska influencerka Leah Halton, która zdobyła rekordową liczbę „lajków”?

Mając zaledwie 23 lata, Leah Halton stała się jedną z najbardziej popularnych twarzy na TikToku. Pochodząca z Melbourne, od kilku lat działa w świecie treści cyfrowych, koncentrując się na urodzie, modzie i stylu życia. Wszystko zmieniło się w 2024 roku: prosty, kilkusekundowy filmik zapewnił jej globalną sławę.

Film, który pobił wszelkie rekordy

Sukces Leah Halton opiera się na bardzo prostym formacie: teledysku z synchronizacją ust do utworu YG Marleya „Praise Jah in the Moonlight” nagranym w jej samochodzie. W ciągu kilku tygodni film zgromadził setki milionów wyświetleń i dziesiątki milionów polubień. Dwa lata później ten materiał osiągnął historyczny kamień milowy, przekraczając 70 milionów polubień i stając się jednym z najpopularniejszych – jeśli nie najpopularniejszym – filmów na TikToku. Ten wyczyn pozwolił jej prześcignąć kultowe postaci na platformie, takie jak filipińsko-amerykańska piosenkarka Bella Poarch, która od dawna dzierżyła ten rekord.

@looooooooch Rekreacja #Odwrócony ♬ Chwała Jah w blasku księżyca - YG Marley

Projektant, który jest już dobrze znany

Wbrew temu, co mogłoby sugerować to nagłe poruszenie, Leah Halton nie jest nowicjuszką. Aktywna w mediach społecznościowych od kilku lat, regularnie dzieli się ze swoją społecznością tutorialami makijażu, stylizacjami modowymi i fragmentami swojego życia. Obecnie może pochwalić się milionami obserwujących na TikToku, Instagramie i YouTubie i ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca postać w nowym pokoleniu influencerów.

Zjawisko wskazujące na erę wirusów

Sukces Leah Halton doskonale ilustruje obecną dynamikę mediów społecznościowych: krótkie, spontaniczne i łatwe do powielenia treści mogą stać się globalnym fenomenem w zaledwie kilka dni. Jej film zapoczątkował wręcz prawdziwy trend, kopiowany przez tysiące internautów, pragnących powtórzyć jego viralowy sukces.

Krótko mówiąc, Leah Halton uosabia pokolenie, które potrafi przekuć prostą chwilę w globalny sukces. Za jej rekordową liczbą polubień kryje się szersza rzeczywistość: cyfrowy ekosystem, w którym wyczucie czasu i viralowość na nowo definiują zasady celebryctwa.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
63-letnia aktorka Michelle Yeoh zaskakuje „radykalną” przemianą włosów

