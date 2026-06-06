Selena Gomez zaskakuje internautów nowym kolorem włosów

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

Amerykańska piosenkarka i aktorka Selena Gomez zaskoczyła swoich fanów, ujawniając nowy kolor włosów w poście udostępnionym z Londynu, gdzie obecnie kręci film. Zmiana nie pozostała niezauważona.

Niespodziewana przemiana włosów

2 czerwca Selena Gomez opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć z podróży do Londynu. Pod koniec tej serii wkradła się długo oczekiwana niespodzianka: na selfie, siedząc po turecku na łóżku, zamieniła swoje zwykłe brązowe włosy na żywe, miedziano-czerwone loki. Krótki filmik, nakręcony przed lustrem, potwierdził tę „metamorfozę”.

Prawdopodobnie peruka do roli

Choć ta zmiana może wydawać się zaskakująca, wynika ona z potrzeb planu zdjęciowego. Selena Gomez przebywa obecnie w Londynie na planie szóstego sezonu serialu „Only Murders in the Building”. „Dzieją się tu szalone rzeczy” – napisała pod zdjęciem, nawiązując do serialu i wyrażając swój podziw dla brytyjskiej stolicy. Jest wysoce prawdopodobne, że te rude włosy to peruka noszona przez graną przez nią postać.

Fani podbili

Niezależnie od przyczyny, efekt zachwycił społeczność Seleny Gomez. W komentarzach jej fani zalali bloga entuzjastycznymi reakcjami, wielu chwaląc miedziany odcień, który ich zdaniem „idealnie do niej pasuje”. Post, oprócz serduszek i komentarzy pełnych zachwytu, szybko wywołał falę komplementów.

Zdjęcia do 6. sezonu w Londynie

Ta transformacja ma miejsce w kontekście gorących doniesień na temat popularnego serialu komediowego Hulu, w którym Selena Gomez gra u boku komików Steve'a Martina i Martina Shorta. Szósty sezon został potwierdzony po emisji finału piątego sezonu w październiku 2025 roku. Nowością jest to, że część fabuły będzie rozgrywać się w Londynie, dokąd przenieśli się aktorzy i ekipa. Selena Gomez nie ukrywa bliskiej więzi z kolegami z planu, których niedawno określiła mianem „ulubionych chłopaków”.

Z tymi niespodziewanie rudymi włosami Selena Gomez potwierdza swoją skłonność do transformacji i talent do żartów. Pomiędzy napomykaniem o swojej nadchodzącej roli i przyjemnością zaskakiwania fanów, podtrzymuje wysokie oczekiwania na nowy sezon serialu „Only Murders in the Building”.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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