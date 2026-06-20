25-letnia Sasha Obama stawia na ponadczasową elegancję podczas wyjścia z matką

Fabienne Ba.
@michelleobama / Instagram

Sasha Obama, najmłodsza córka 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i Michelle Robinson-Obamy, niedawno obchodziła swoje 25. urodziny. Uczciła ten kamień milowy kolacją z matką, stawiając na klasyczny, elegancki i stonowany look.

Przyjacielska kolacja urodzinowa z Michelle Obamą

Michelle Obama ogłosiła urodziny swojej najmłodszej córki wzruszającym zdjęciem opublikowanym na Instagramie. 10 czerwca 2026 roku Sasha Obama świętowała swoje 25. urodziny z matką podczas specjalnej kolacji. Była Pierwsza Dama udostępniła rzadkie zdjęcie zrobione za kulisami tej kameralnej uroczystości. Na zdjęciu matka i córka wydają się wyraźnie wzruszone, pozując razem w ciepłej i przytulnej atmosferze. Post natychmiast poruszył fanów autorki książki „Becoming”, którzy nie są przyzwyczajeni do widoku Sashy w centrum uwagi.

Mała czarna sukienka dla ponadczasowego wyglądu

Na ten wyjątkowy wieczór Sasha Obama postawiła na pewniak: małą czarną. Młoda kobieta miała na sobie sukienkę bez rękawów z okrągłym dekoltem i prostymi liniami, w najczystszym duchu słynnej małej czarnej zaprojektowanej przez Coco Chanel prawie wiek wcześniej. Ten zdecydowanie klasyczny wybór podkreśla pewną siebie dojrzałość stylistyczną i zamiłowanie do ponadczasowych ubrań, które potrafią przekraczać trendy, nigdy nie wychodząc z mody. Dyskretna elegancja, idealnie wpasowująca się w charakter wieczoru.

Srebrne kolczyki-koła, które urozmaicą Twój wygląd

Aby dopełnić tę minimalistyczną sukienkę, Sasha Obama wybrała masywne srebrne kolczyki koła, które dodały całości współczesnego charakteru. Wybrała również fryzurę, która była jednocześnie prosta i szykowna: długie, proste, czarne włosy z wyraźnym przedziałkiem na środku. Minimalistyczny wybór, idealnie pasujący do dyskretnej elegancji jej stroju.

Michelle Obama wybiera brąz espresso

Obok niego Michelle Obama prezentowała się w stylizacji wiernej swojemu charakterystycznemu stylowi, łączącej klasyczną elegancję z odważnymi akcentami. Była Pierwsza Dama miała na sobie suknię z długimi rękawami w głębokim odcieniu espresso, której asymetryczny dekolt podkreślał widoczny srebrny zamek błyskawiczny. Jej włosy były ułożone w eleganckie, czarne ombré z karmelowymi refleksami, wysuszone suszarką i z przedziałkiem na środku. Ten zestaw po raz kolejny dowiódł jej nienagannego wyczucia stylu.

Czułe przesłanie Michelle Obamy

Oprócz samego zdjęcia, to właśnie towarzysząca mu wiadomość szczególnie poruszyła społeczność. „Wszystkiego najlepszego z okazji 25. urodzin, Sasho! To była wielka radość patrzeć, jak wyrastasz na tak bystrą i piękną młodą kobietę, wytyczającą własną drogę. Nie mogłabym być z Ciebie bardziej dumna” – napisała Michelle Obama w podpisie. To czułe oświadczenie, które wiele mówi o bliskiej więzi między matką a jej najmłodszą córką.

Barack Obama również złożył hołd swojej córce

Barack Obama nie chciał przegapić tej chwili. Były prezydent USA złożył również hołd swojej córce w mediach społecznościowych, publikując dwa zdjęcia. Pierwsze, zrobione podczas Meczu Gwiazd NBA 15 lutego, przedstawia Sashę między rodzicami. Drugie, starsze zdjęcie przedstawia go obejmującego córkę, gdy była jeszcze nastolatką. „Wszystkiego najlepszego, Sasho! Nie mogę uwierzyć, że masz 25 lat – czas naprawdę leci. To była taka radość patrzeć, jak stajesz się kobietą, którą jesteś dzisiaj” – napisał były prezydent.

W swojej małej czarnej sukience i srebrnych kolczykach-kołach Sasha Obama zaprezentowała się niezwykle elegancko na swoje 25. urodziny. Otoczona wyraźnie dumną matką i witana przez równie wzruszonego ojca, młoda kobieta z elegancją przekroczyła ten symboliczny kamień milowy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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