„Pomyśl, zanim napiszesz”: żona zawodnika NFL potępia nienawistne komentarze

Anaëlle G.
@mindyarmstead.md / Instagram

Za każdym sportowcem stoją bliscy, którzy również czytają komentarze. To przesłanie chciała przekazać Mindy Armstead, psychiatra i żona zawodnika NFL, Arika Armsteada. W wywiadzie dla magazynu People potępiła pełne nienawiści komentarze, jakie otrzymują zawodnicy i ich rodziny, wzywając do większej humanitaryzmu. Jej motto: „Pomyśl, zanim napiszesz”.

Apel o empatię

Dla Mindy Armstead wniosek jest niepodważalny. „Chciałabym, żeby ludzie uświadomili sobie, że to, co widzą w mediach społecznościowych, reprezentuje zaledwie 1% tego, kim są ci mężczyźni” – wyjaśnia. Powtarza często zapominaną prawdę: za graczami stoją „ludzie, których rodziny również czytają te wiadomości… dzieci, które mogłyby je przeczytać”. To apel do wszystkich, aby zastanowili się nad wpływem ich słów, zanim je opublikują.

Coraz bardziej agresywne komentarze

Żona amerykańskiego futbolisty Arika Armsteada również zaobserwowała niepokojący spadek. Według niej komentarze stały się „znacznie bardziej agresywne w ostatnich latach”, co przypisuje w szczególności rozwojowi zakładów sportowych. „Mogą im zepsuć dzień, a ich bliscy też je czytają” – podkreśla, apelując do opinii publicznej, aby postrzegała zawodników „jako ludzi, a nie tylko postacie ponad ludzkie życie”. „Uwierzcie mi, robią, co w ich mocy” – zapewnia.

Zaangażowanie w zdrowie psychiczne

Mindy Armstead również walczy o tę walkę zawodowo. Jako psychiatra, postawiła sobie za cel przełamywanie tabu wokół zdrowia psychicznego, szczególnie wśród sportowców. Ta idea rezonuje z jej osobistymi doświadczeniami, na styku zawodu i życia rodzinnego. Swoimi słowami stara się zmniejszyć stygmatyzację, która wciąż otacza te problemy i przypomnieć wszystkim, że sportowcy nie są odporni na cierpienie psychiczne.

Historia, która zaczęła się w mediach społecznościowych

Jako matka kilkorga dzieci, dzieli życie z mężem od około dziesięciu lat. Ich historia rozpoczęła się w mediach społecznościowych, następnie rozwinęła się w związek na odległość, a następnie w małżeństwo. Ta podróż jeszcze bardziej utwierdza ją w apelu o bardziej empatyczne korzystanie z tych platform.

Poprzez to świadectwo Mindy Armstead przypomina nam o kluczowej prawdzie: za ekranami są ludzie. Apelując o większą empatię i powściągliwość, zachęca wszystkich do refleksji nad wpływem ich słów. To uniwersalne przesłanie, które wykracza daleko poza sferę sportu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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