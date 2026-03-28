Anne Hathaway podobno wyraziła obawy dotyczące standardów w modzie, gdy dowiedziała się, że modelki są „zbyt szczupłe”.

Podczas kręcenia długo oczekiwanego filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” Anne Hathaway podobno wyraziła swoje obawy dotyczące sposobu przedstawiania pewnych standardów ciała w branży modowej. Według jej partnerki z planu, amerykańskiej aktorki Meryl Streep, Hathaway chciała uniknąć w filmie obecności sylwetek uznanych za „zbyt szczupłe”, podkreślając wagę bardziej zrównoważonej reprezentacji. To stanowisko na nowo rozpala debatę na temat ewolucji kryteriów estetycznych w modzie i filmie.

Czujność w kwestii reprezentacji w modzie

W wywiadzie dla Harper's Bazaar Meryl Streep wyjaśniła, że była zaskoczona szczupłą sylwetką niektórych modelek, które widziała na pokazach mody w trakcie przygotowań do filmu: „Uderzyło mnie to, że modelki były nie tylko piękne i młode — wszystkie wydawały mi się młode — ale także niepokojąco szczupłe”. Aktorka opisała to jako nieoczekiwane wrażenie, zauważając, że kwestia różnorodności ciał już w ostatnich latach wywołała dyskusję.

Według niej, Anne Hathaway szybko zwróciła uwagę ekipy produkcyjnej na problem postrzegania ciała w filmie, który uznano za zbyt odległy od realistycznego i odpowiedzialnego przedstawienia: „Myślałam, że wszystko zostało już rozwiązane lata temu. Annie też to zauważyła i pospieszyła z rozmową z producentami, uzyskując zapewnienie, że modelki w pokazie mody, który przygotowywaliśmy do filmu, nie będą takie szczupłe! To wspaniała dziewczyna”. Ta inicjatywa wpisuje się w szerszą dyskusję na temat postrzegania ciała w branży kreatywnej.

Film, na który publiczność czekała z niecierpliwością

Bezpośrednia kontynuacja kultowego filmu z 2006 roku, „ Diabeł ubiera się u Prady 2 ”, przedstawia powrót kultowych postaci, w tym Mirandy Priestly, granej przez Meryl Streep, i Andy'ego Sachsa, w którego wcieliła się Anne Hathaway. Scenariusz śledzi rozwój ich karier prawie dwadzieścia lat po wydarzeniach z pierwszej części.

Zmiana oczekiwań w branży

Kwestia reprezentacji ciała w modzie i filmie jest przedmiotem regularnych dyskusji od kilku lat. Wdrożono liczne inicjatywy mające na celu promowanie większej różnorodności sylwetek w kampaniach reklamowych i na wybiegach. Postawa Anne Hathaway ilustruje rosnącą świadomość wpływu wizerunków rozpowszechnianych wśród ogółu społeczeństwa, szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Dzięki tej interwencji, o której donosi Meryl Streep, Anne Hathaway przyczynia się do ożywienia debaty na temat standardów ciała w branży modowej. W związku z zbliżającą się premierą kinową filmu „ Diabeł ubiera się u Prady 2”, skupienie się na reprezentacji ciał ilustruje ewoluujące oczekiwania zarówno opinii publicznej, jak i profesjonalistów w odniesieniu do wizerunku kreowanego przez film i modę.