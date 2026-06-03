Z okazji 28. rocznicy ślubu Cindy Crawford udostępniła zdjęcie, które poruszyło jej fanów.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford i jej mąż, amerykański biznesmen Rande Gerber, świętują prawie trzy dekady małżeństwa. Z okazji 28. rocznicy ślubu para udostępniła na Instagramie nostalgiczne zdjęcia, które szybko poruszyły ich obserwatorów.

Publikacja pełna nostalgii

29 maja, w symboliczną datę, Cindy Crawford opublikowała dwa czarno-białe zdjęcia. Pierwsze, wspomnienie ze ślubu, przedstawia ich wspólne krojenie tortu weselnego; drugie, nowsze, przedstawia parę delektującą się wspólną kolacją z deserem rocznicowym na stole. „Od tego do tamtego, w mgnieniu oka” – napisała Cindy Crawford pod zdjęciami, po czym dodała: „28 pięknych lat. Jakiż to zaszczyt być twoim mężem”. W komentarzach gratulacje złożyło wiele znanych osobistości, w tym amerykańska dziennikarka Maria Shriver i amerykańska aktorka Lisa Rinna.

Tymi czułymi i nostalgicznymi wpisami Cindy Crawford i Rande Gerber przypominają nam, że ich historia, która rozpoczęła się prawie trzydzieści lat temu, nie straciła nic ze swojego ciepła. Pomiędzy wspomnieniami z dzieciństwa i najnowszymi zdjęciami, para oferuje swoim obserwatorom piękną lekcję trwałej miłości, zbudowanej na przyjaźni i wzajemnym szacunku.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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