Ta modelka, będąca w szóstym miesiącu ciąży, spaceruje po wybiegu w stroju plażowym i zaskakuje internautów

Czy warto odkładać wszystko na później, kiedy spodziewasz się dziecka? Katie Austin odpowiedziała na swój sposób. Amerykańska modelka, będąc w szóstym miesiącu ciąży, przeszła po wybiegu podczas pokazu kostiumów kąpielowych Sports Illustrated 30 maja w Miami Beach, dumnie prezentując swój ciążowy brzuszek. Jej pojawienie się zaskoczyło część publiczności.

Spacer po wybiegu w ciąży? To wybór, który w pełni akceptuje.

Podczas tego wydarzenia, zorganizowanego w ramach Miami Swim Week w W South Beach, Katie Austin pojawiła się na wybiegu w zielonym stroju plażowym, podkreślającym jej ciążę. Jako weteranka tego wydarzenia – był to jej szósty występ w pokazie mody słynnego amerykańskiego magazynu – Katie Austin wyznała, że jej decyzja zaskoczyła otoczenie. „Za każdym razem, gdy to ogłaszam, ludzie są zaskoczeni” – powiedziała magazynowi People . I dodała z przekonaniem: „To mnie nie spowolni”.

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Ciąża przeżywana z energią

Ciąża, zamiast pokrzyżować jej plany, zdaje się ją wręcz ożywiać. Katie Austin mówi, że w tym roku czuje „inną energię” i postrzega dziecko, którego się spodziewa, jako dodatkowy powód do dumy: „Moja córeczka będzie najpiękniejszym dodatkiem, jaki kiedykolwiek miałam na sobie na wybiegu” – zwierzyła się. Przyznaje jednak, że na tym etapie nieco zwalnia tempo, zauważając, że jej brzuch rośnie, ale jednocześnie twierdzi, że jest „w najlepszej możliwej formie”. Przyznała również, że musi więcej ćwiczyć chodzenie, niepewna, jak rosnący brzuch wpłynie na jej postawę.

Pierwsza ciąża

Ta radosna chwila nadeszła kilka miesięcy po ogłoszeniu jej pierwszej ciąży. 15 marca Katie Austin ogłosiła, że spodziewa się dziecka ze swoim mężem Lane'em Armstrongiem, którego poślubiła w maju 2024 roku. Z tej okazji udostępniła zdjęcia z sesji ciążowej na plaży, na której jej partner czule obejmuje jej brzuch. Córka Denise Austin, ikony fitnessu lat 80. i 90., Katie Austin od dzieciństwa jest zaangażowana w świat sportu i wellness – w poprzednim numerze magazynu pojawiła się nawet na wybiegu u boku swojej matki.

Chodząc po wybiegu w ciąży i czując się pewnie, Katie Austin wysyła pozytywny przekaz na temat ciąży i pewności siebie. Podczas gdy niektórzy oczekiwali, że się wycofa, ona postanowiła kontynuować robienie tego, co kocha, we własnym tempie.