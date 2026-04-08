W stroju w groszki Khloé Kardashian podkreśla swoją figurę

Julia P.
Khloé Kardashian po raz kolejny potwierdza swój wpływ na modę, prezentując stylizację z kultowym wzorem w groszki. W niedawnym klipie opublikowanym na Instagramie amerykańska celebrytka pojawiła się w białym zestawie w czarne groszki – dopasowanym kombinezonie, który podkreśla jej figurę, a jednocześnie zachowuje minimalistyczny styl.

Wzór w groszki – klasyka w nowej odsłonie

Sfotografowana w jasnym, nowoczesnym wnętrzu, Khloé Kardashian pozuje przed wiszącą huśtawką, tworząc ciekawy kontrast między minimalistycznym wystrojem a graficznym nadrukiem. Ten zabieg stylistyczny podkreśla całościowy wygląd, jednocześnie zwracając uwagę na wzór w groszki, motyw często powracający wśród twórców treści.

Wzór w groszki jest ponadczasowy, przetrwał dekady, nie tracąc na popularności. Na przemian w stylu retro, wyrafinowanym lub współczesnym, dopasowuje się do różnych krojów i tkanin. W tej stylizacji wersja Khloé Kardashian oferuje nowoczesną interpretację dzięki strukturalnemu krojowi i monochromatycznej palecie barw.

Kontrast czerni i bieli podkreśla graficzny efekt wzoru, a dopasowany krój nadaje nowoczesny wymiar temu nadrukowi, tradycyjnie kojarzonemu z sylwetkami vintage. Od kilku sezonów groszki regularnie pojawiają się w kolekcjach, potwierdzając swój status podstawowego elementu garderoby. Łatwe w stylizacji, mogą być noszone jako wyrazisty element lub subtelny detal.

Nowoczesna i zrównoważona sylwetka

Strój Khloé Kardashian wyróżnia się dopasowanym krojem i długością za kolano. W połączeniu z minimalistycznymi sandałami, stylizacja zachowuje pewną prostotę, pozwalając, by wzór zajął centralne miejsce. Obszerna fryzura i naturalny makijaż dopełniają całość, nie umniejszając jej uroku. To podejście wpisuje się w obecny trend, który preferuje wyraziste sylwetki równoważone stonowanymi dodatkami.

Internauci są zachwyceni wzorem w kropki

W komentarzach wielu obserwatorów wyraziło entuzjazm dla tego looku, szczególnie chwaląc powrót wzoru w groszki. Wzór w groszki stanowi elegancką alternatywę dla bardziej złożonych wzorów, a jednocześnie zapewnia natychmiast rozpoznawalny akcent wizualny.

Sukces tej publikacji potwierdza nieustające zainteresowanie ponadczasowymi projektami w nowoczesnym wydaniu. Wzór w groszki, obecny już w wielu ostatnich kolekcjach, wydaje się nadal przyciągać nowe pokolenie.

Dzięki temu zestawowi w groszki Khloé Kardashian po raz kolejny udowadnia, że klasyczne elementy garderoby potrafią dostosować się do aktualnych trendów. Łącząc dziedzictwo retro z nowoczesną interpretacją, wzór w groszki potwierdza swój status kluczowego motywu, który przetrwa każdą porę roku, nie tracąc przy tym na atrakcyjności.

Podczas wakacji na słońcu sportowiec Eileen Gu publikuje zdjęcia, które wywołują duże poruszenie

