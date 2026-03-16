Ta aktorka będąc w ciąży na czerwonym dywanie błyszczy w szmaragdowej sukni.

Wunmi Mosaku, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, rozświetliła czerwony dywan Oscarów 2026 w szmaragdowej sukni, która podkreślała zarówno jej styl, jak i zaokrąglony brzuch.

Znany występ na Oscarach

Nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie „Sinners”, aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w długiej, szmaragdowozielonej sukni, w całości pokrytej lśniącymi pasemkami. Luźny, dopasowany krój podkreślał jej figurę, nie ukrywając jej, w pełni eksponując ciążę, a jednocześnie zachowując wyrafinowany, haute couture charakter. Komentatorzy chwalili jej wyrazisty, promienny i spokojny wygląd, idealnie pasujący do rangi tego wieczoru.

Wspólny mianownik: odcienie klejnotów

W sezonie nagród Wunmi Mosaku podobno preferowała „klejnotową” paletę barw – głębokie żółcie, intensywne zielenie i nasycone barwy – jako stylistyczną linię przewodnią. Ta szmaragdowa suknia stanowi jej najbardziej spektakularne zwieńczenie, idealne na najbardziej oczekiwaną cerę roku. Bogaty i żywy dobór kolorów podkreśla jej karnację i wzmacnia wrażenie pewności siebie i radości, jakie emanuje podczas publicznych wystąpień.

Kiedy ciąża rymuje się z władzą

Na czerwonym dywanie Wunmi Mosaku zaprezentowała się nie tylko jako aktorka nominowana do Oscara, ale także jako przyszła matka, w pełni akceptująca swoją pozycję w Hollywood. Jej strój, daleki od ukrywania ciąży, uczynił ją centralnym elementem jej wizerunku: kobiety u szczytu kariery zawodowej, idącej naprzód bez wyboru między karierą a macierzyństwem.

Krótko mówiąc, ta lśniąca szmaragdowa sukienka wydawała się niemal prorocza, niczym przymrużenie oka na możliwość zdobycia nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Niezależnie od tego, czy wygra, czy nie, Wunmi Mosaku z pewnością zabłyśnie na ceremonii w 2026 roku, prezentując stylizację łączącą elegancję, macierzyństwo i absolutną pewność siebie na czerwonym dywanie.