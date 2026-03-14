Kiedy była dzieckiem, uważano ją za „zbyt grubą”, teraz, patrząc na swoje zdjęcia, kwestionuje krytykę

Pozytywne nastawienie do ciała
Anaëlle G.
@kiki_cooks_fit/Instagram

Katrin W (@kiki_cooks_fit), matka trójki dzieci mieszkająca w Szwajcarii, dzieli się poruszającym świadectwem, przeglądając swoje zdjęcia z dzieciństwa i kwestionując powtarzającą się krytykę swojej wagi, którą słyszała od bardzo młodego wieku.

Zdjęcia, które opowiadają inną historię

W viralowym filmiku na Instagramie, obejrzanym ponad 3,5 miliona razy, czterdziestoletnia kobieta zestawia ze sobą swoje zdjęcia z dzieciństwa i młodości: uśmiechnięte, zwyczajne dziecko, dalekie od zniekształconego wizerunku, jaki jej prezentowano. „Zawsze mówiono mi, że jestem już za gruba… a potem znalazłam te zdjęcia” – pisze w swoim filmie. Przyglądając się uważnie, widzi dorastającą dziewczynkę, całkowicie „normalną”, a nie „przesadną” figurę, którą wmawiano jej od lat.

Uporczywy i druzgocący przekaz rodzinny

Katrin W (@kiki_cooks_fit) wyjaśniła w wywiadzie dla „Newsweeka” , że jej rodzice, przesiąknięci kulturą diet lat 90., nieustannie powtarzali jej, że jest „za bardzo” i musi się kontrolować, mimo że jej zdjęcia przeczyły temu poglądowi. Nawet dzisiaj, w obliczu tych wizualnych dowodów, uzasadnienia są różne, ale przesłanie pozostaje niezmienne: jej ciało było „problemem, z którym trzeba się zmierzyć”. Nie oskarżając, Katrin kontekstualizuje to uwarunkowanie w epoce, w której obsesyjnie skupiono się na szczupłej sylwetce supermodelek i magazynach promujących diety.

Trwałe konsekwencje dla jego połączenia z ciałem

Te wczesne słowa zasiały ziarno zaburzeń odżywiania, które ujawniły się później, po traumie i toksycznym związku, prowadząc do wahań wagi i nieudanych diet. Jej własna matka, mimo szczupłej sylwetki, stale się krytykowała, przekazując jej ten negatywny obraz siebie. Katrin, która sama jest teraz matką, odrzuca ten schemat i opowiada się za tym, aby dzieci dorastały bez poczucia „wadliwości”.

Reakcje solidarności i świadomość zbiorowa

Napływają komentarze od kobiet, które podzieliły się podobnymi doświadczeniami: „To takie smutne, byłaś wtedy jeszcze dzieckiem”. Inni mówią o szaleństwie rodzicielskiej obsesji na punkcie wagi. Świadectwo Katrin W (@kiki_cooks_fit) brzmi zatem jak wezwanie do przełamywania stereotypów, zanim zdefiniują one pokolenie.

Porównując swoje zdjęcia z dzieciństwa z wcześniejszymi osądami, Katrin W (@kiki_cooks_fit) ujawnia prostą prawdę: nigdy nie była „za bardzo”. Jej historia zachęca rodziców do zapewnienia dzieciom dzieciństwa wolnego od presji związanej z postrzeganiem własnego ciała, aby każde dziecko czuło się sobą.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Mimo krytyki, modelka odmawia zgolenia swoich zrośniętych brwi.

