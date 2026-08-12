W wieku 60 lat domaga się prawa do korzystania z plaży bez żadnych zahamowań.

Podczas gdy społeczeństwo wciąż narzuca kobietom datę ważności i poddaje je swoistemu dress code'owi, coraz więcej dojrzałych kobiet odchodzi od stereotypowych dzianinowych kamizelek i przestarzałych strojów. Zdeterminowane, by cieszyć się każdym słonecznym dniem tak jak za młodu, odmawiają podporządkowania się tej narzuconej skromności i witają lato w dwuczęściowych kostiumach kąpielowych. Sześćdziesięcioletnia @ginadrewalowski uosabia ten beztroski, letni styl życia i dorównuje słońcu na ciepłym piasku.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kostiumów kąpielowych.

Jeśli boisz się starzeć i opanowało Cię pranie mózgu, które społeczeństwo stara się odmłodzić, twórczyni treści @ginadrewalowski szybko rozwieje Twoje obawy i przywróci Cię do rzeczywistości. Ta utalentowana sześćdziesięciolatka o imieniu Gina jest promiennym przeciwieństwem tego, czego świat oczekuje od kobiety w jej wieku. Nie sposób opisać jej jednym przymiotnikiem. Jednak ta radosna dusza, która olśniewa każdego, kto na nią spojrzy i niemal podziwia siebie przez okulary przeciwsłoneczne, bez wahania łamie zasady rządzące jej garderobą.

Jest zupełnie inna niż stereotypowa „rozpieszczona babcia”, która chowa się w kardiganach, a jej jedynym hitem są spodnie z gumką w pasie. Nie, Gina odmawia podporządkowania się bezpodstawnym nakazom, których jedynym celem jest wzbudzenie w kobietach poczucia winy i przedstawienie młodzieży jako uosobienia cnót. Podczas gdy niektóre kobiety po osiągnięciu menopauzy definitywnie rezygnują ze spódniczek za kolano i bluzek bez rękawów, ta seniorka z olśniewającym uśmiechem daje upust swojemu stylowi. Na chodniku nosi stroje będące antytezą umiaru i skromności. I zachowuje tę beztroską postawę w każdych okolicznościach, nawet na gorącym piasku, w obliczu tłumu gapiów.

Na filmie nakręconym w stronę horyzontu, kołysze się w czarnym bikini ozdobionym złotą biżuterią, a jej srebrne włosy układają się w fale. Piękny przebłysk odprężenia, któremu towarzyszy stwierdzenie , że „ciało nie ma daty ważności”. Owszem, nosi kardigan, ale bezpośrednio na skórze, oferując ograniczone zakrycie, ale wyzwolony wygląd.

Sześćdziesiąt lat i jestem z tego dumny, przemówienie warte słuchania w kółko

Czy to na zatłoczonych plażach, czy w bardziej miejskim otoczeniu, ta twórczyni treści, która ukazuje w szerszym kontekście wszystko, co społeczeństwo bezlitośnie demonizuje, nie prosi o pozwolenie na istnienie. Pod jej stopami każdy zakątek przestrzeni publicznej zamienia się w kreatywny plac zabaw, improwizowaną scenę.

Nad brzegiem wody Gina (@ginadrewalowski) zrzuca niewygodne szwy jednoczęściowego kostiumu kąpielowego, by poczuć morze na skórze. Na ulicach miasta rezygnuje z filcowych podeszew butów na rzepy, by pozwolić rozbrzmiewać zawrotnym stukom szpilek. Nie próbuje podporządkować się tej narzuconej dyskrecji: wyraża siebie bez ograniczeń i cenzury. Nosi stroje, które wiele kobiet w jej wieku wyrzuciło z szaf z powodu rezygnacji, wstydu lub braku pewności siebie. To, co dla innych wydaje się podejmowaniem ryzyka, dla Giny jest sposobem na życie.

Jej garderoba składa się głównie z minispódniczek, sukienek z odważnymi rozcięciami lub kopertowymi krojami oraz wyrzeźbionych bikini, które podkreślają jej figurę, zamiast ją ograniczać. Nie ma u niej sztywnych długości ani subtelnych, surowych zasad ubioru. Gina w pojedynkę obala lata propagandy promującej wieczną młodość i udowadnia, że starość nie jest ani pasmem poświęceń, ani nieuchronnym losem.

Zdjęcia, które pokazują, że wiek nie jest obciążeniem

W wyniku nieustannych kampanii marketingowych, promocji chirurgii plastycznej i presji społecznej kobiety doszły do przekonania, że ich ciała mogą kiedyś stać się przestarzałe. Albo że po osiągnięciu pięćdziesiątki nie będą już mogły cieszyć się modowymi przyjemnościami dwudziestki.

Jednak poprzez swoje inspirujące i nieskrępowane treści, wolne od wszelkich ograniczeń, Gina (@ginadrewalowski) celebruje wiek. Jak mówi w filmie, nie próbuje się cofnąć ani stać młodszą wersją siebie. Po prostu chce żyć bez ograniczeń. Bo przecież wiek w dowodzie osobistym nie definiuje twojej osobowości ani wyborów, których dokonujesz przed lustrem.

Noszenie eleganckiego kostiumu kąpielowego czy cekinowej sukienki w wieku 60 lat nie jest wyrazem żalu ani dowodem na zaprzeczenie wieku. To symbol kobiety, która w pełni wykorzystała drugą połowę swojego życia. Wolność słowa nigdy nie powinna być opcjonalna, a Gina pięknie nam o tym przypomina.