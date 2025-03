À l’heure où les réseaux sociaux imposent des tendances et où les « experts mode » prétendent nous dire ce qui est approprié ou non à chaque étape de notre vie, Loren, alias @lorenfascianel sur Instagram, se démarque avec conviction. Elle défie une règle que beaucoup croient indiscutable : « Après 40 ans, il faut s’habiller selon son âge ». Pour elle, cette idée est non seulement obsolète, mais elle va à l’encontre de ce qu’il faut pour s’épanouir véritablement dans son style. Dans un monde où les codes vestimentaires sont souvent dictés par des stéréotypes vieillissants, Loren nous invite à revisiter la mode avec un regard nouveau, libre, affranchie des pressions sociales et des attentes extérieures.

S’écouter soi avant les autres

Loren se fait un point d’honneur de rappeler que l’âge ne doit pas être une contrainte, mais un levier vers une plus grande liberté. Elle affirme que « l’âge de s’écouter soi avant les autres » n’est pas un simple slogan, mais une véritable philosophie de vie. Après 40 ans, on connaît mieux ses goûts, ses préférences, et ce qui nous fait nous sentir bien dans notre peau. Plutôt que de se conformer aux diktats imposés par des magazines ou des « experts en style », Loren invite ses abonnées à se concentrer sur l’essentiel : ce qui nous rend heureuses et confiantes.

Les conseils sur ce qu’il faut ou ne faut pas porter après 40 ans sont souvent simplistes et basés sur des stéréotypes. On nous dit qu’il faut éviter certaines couleurs, certains styles, ou encore des tenues jugées « trop jeunes ». Pourquoi ces règles devraient-elles avoir une quelconque légitimité ? Le plus important est de s’écouter, de se connaître soi-même et de faire des choix vestimentaires qui nous ressemblent, sans se laisser étouffer par des attentes sociales. Loren démontre chaque jour, sur son compte Instagram, qu’il est possible de se réapproprier sa garde-robe en fonction de ses envies et de sa personnalité, et non en fonction d’une norme imposée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Image de soi & colorimetrie 🌈 (@lorenfascianel)

L’affranchissement des diktats de la mode

Loren est claire : il n’existe pas de mode d’emploi « pour bien vieillir ». Pourquoi une femme de plus de 40 ans ne pourrait-elle pas porter une tenue vibrante, audacieuse, ou tout simplement amusante ? Loren nous prouve que l’âge peut, au contraire, être une source de liberté retrouvée. Au fil des années, on gagne en assurance, on apprend à se connaître davantage et, souvent, on prend un plaisir plus grand à affirmer sa féminité sans se soucier du regard des autres.

Loin de se laisser enfermer dans des cases, Loren encourage ses abonnées à penser au-delà des stéréotypes, à puiser dans leur puissance intérieure et à se libérer des contraintes imposées par une industrie de la mode plus soucieuse de vendre des produits que de célébrer la diversité des corps et des personnalités. Il n’y a pas de règles imposées sur ce que l’on doit porter ; la seule règle qui compte est de se sentir bien dans ses vêtements.

Une lutte contre l’âgisme

Au-delà du simple choix de la mode, Loren engage également une véritable lutte contre l’âgisme. Le fait de suggérer que les femmes de plus de 40 ans doivent changer de style revient à les invisibiliser, à leur retirer une partie de leur identité et de leur vécu. Loren dénonce cette vision réductrice et souligne que l’âge ne doit pas être un critère de jugement.

Chaque femme, à tout âge, mérite d’être vue et entendue pour qui elle est, et non pour l’âge qu’elle porte. La mode doit être une affaire de personnalité avant tout, pas de chiffres. Après 40 ans, la mode n’a pas besoin d’être un compromis entre ce que l’on aime et ce que l’on pense qu’on devrait porter.

L’exemple d’une tenue assumée

Un exemple parfait de sa philosophie se trouve dans ses publications Instagram, où Loren partage régulièrement ses looks du jour. Son style lumineux est un véritable manifeste contre les diktats de la société. Plutôt que de chercher à se conformer aux tendances dictées par les grandes marques, elle privilégie des tenues qui la font se sentir puissante, belle et confiante.

À travers son style, Loren rappelle qu’on peut avoir plus de 40 ans et être radieuse, sans avoir à se conformer à des attentes sociales ou à des stéréotypes qui ne correspondent pas à notre personnalité.

Le message de Loren est clair et percutant : il est temps de laisser tomber les règles arbitraires imposées par les magazines et les experts, et d’embrasser une mode libératrice qui se base sur l’écoute de soi et le rejet des stéréotypes. Après 40 ans, il n’est pas question de « s’habiller selon son âge », mais bien selon ses envies, ses aspirations et sa personnalité. Loren nous montre que la mode n’a pas d’âge : elle est une célébration de soi, une expression de qui l’on est à un moment donné. Et ce moment, il est toujours le bon pour oser et briller !