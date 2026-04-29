W wieku 111 lat najstarszy mężczyzna w Stanach Zjednoczonych dzieli się swoimi 3 nawykami

Mając 111 lat, Luis Cano fascynuje zarówno swoim wiekiem, jak i prostotą stylu życia. Nie ma tu „cudownego lekarstwa” ani skomplikowanego programu: mężczyzna oficjalnie uznany za najstarszą osobę w Stanach Zjednoczonych dzieli się trzema bardzo przystępnymi nawykami. Inspirująca historia, bez przedstawiania jej jako uniwersalnej reguły.

Kim jest Luis Cano?

Luis Cano urodził się 9 grudnia 1914 roku w górzystym regionie Kolumbii. Obecnie mieszka w Linden w stanie New Jersey. Jego wiek został oficjalnie zweryfikowany w grudniu 2025 roku przez LongeviQuest, organizację specjalizującą się w weryfikacji danych dotyczących długowieczności.

W ciągu swojego życia służył w kolumbijskiej armii w 1937 roku, zanim założył firmę autobusową, która łączyła kilka odizolowanych wiejskich wiosek. W latach 90. osiedlił się w Stanach Zjednoczonych z żoną Alicią. Razem wychowali dziesięcioro dzieci. Obecnie jego liczna rodzina obejmuje Stany Zjednoczone, Kolumbię, Hiszpanię i Wielką Brytanię.

Jego trzy nawyki, bez zbędnych dodatków

Zapytany o sekret swojej długowieczności, Luis Cano odpowiedział bardzo spontanicznie:

Nie pij napojów alkoholowych

dobrze spać

ZAKAZ PALENIA

Trzy proste nawyki, dalekie od skomplikowanych trendów wellness i spektakularnych obietnic. Żadnych cudownych suplementów, żadnych rewolucyjnych metod, żadnych ekstremalnych nawyków. A na pytanie, jak żyć dobrze, niezależnie od liczby lat, jej odpowiedź jest równie prosta: zachowuj się dobrze. Prosta, jasna filozofia zakorzeniona w codziennym życiu.

Naturalna i kolorowa dieta

Luis Cano również pielęgnował nawyki żywieniowe inspirowane jego kolumbijskimi korzeniami. Na jego talerzu przez długi czas królowały warzywa, fasola, papryczki chili i awokado – innymi słowy, proste, pożywne i aromatyczne składniki. Jego podejście do jedzenia opierało się na regularności, a nie na wyrzeczeniach. Jego historia przypomina nam, że zbilansowana dieta może być również synonimem przyjemności, tradycji i hojności.

Aktywny od dawna, zawsze ciekawy

Luis Cano pozostał bardzo aktywny do 105. roku życia. Zanim zaraził się COVID-19 w 2020 roku, spędzał większość lata na ogrodnictwie. Jego rodzina udostępniła nawet film, na którym w wieku 104 lat energicznie wymachuje grabiami, aby pokazać, że nie zamierza zwalniać tempa.

Nawet dziś pozostaje czujny przez większą część dnia. Lubi obserwować przechodniów przez okno, recytować tradycyjną kolumbijską poezję i spędzać czas z dziećmi, wnukami i prawnukami. Piękny dowód na to, że witalność nie mierzy się wiekiem w dowodzie osobistym.

Postać lubiana w swoim mieście

W Linden Luis Cano stał się lokalną gwiazdą. Sam burmistrz wręczył oficjalną proklamację na jego cześć. Co roku jego sąsiedzi również świętują jego urodziny, czasem trąbiąc, przejeżdżając obok jego domu, ozdobionego tabliczką z jego trzycyfrowym wiekiem. To łagodna i radosna sława, odzwierciedlająca historię jego życia.

Inspiracja, nie obowiązek

Należy pamiętać, że nawyki Luisa Cano są jego własnymi. Odzwierciedlają jego historię, epokę i osobiste wybory. Nie stanowią one ani gwarantowanej formuły, ani standardu, którego należy przestrzegać za wszelką cenę. Długowieczność zależy od wielu czynników: genetyki, środowiska, dostępu do opieki zdrowotnej, poziomu stresu, stylu życia, a nawet biologicznych szans. A przede wszystkim, nie każdy koniecznie pragnie dożyć setki. Niektórzy dążą przede wszystkim do życia pełnego sensu, równowagi, przyjemności lub wolności, niezależnie od liczby lat.

Krótko mówiąc, każdy ma inny stosunek do czasu, zdrowia i szczęścia. Najważniejsze to zbudować życie, które odzwierciedla to, kim jesteś, w szanowanym ciele i zgodnie z twoimi pragnieniami.