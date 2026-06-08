Naukowcy twierdzą, że patrzenie w kosmos niekoniecznie jest bujaniem w obłokach.

Czasami twoje oczy są zamglone, a umysł skupiony: wpatrujesz się w punkt, przedmiot, osobę bez mrugnięcia okiem. Jesteś fizycznie obecny, ale mentalnie gdzie indziej. Z zewnątrz sprawiasz wrażenie całkowicie oderwanego od rzeczywistości, jakbyś był uwięziony w równoległym wymiarze. To, co wielu nazywa „ciszą”, nie zawsze jest usterką systemu ani objawem fantazjowania.

„Pusta umysłowa”, która wciąż jest błędnie interpretowana

Zajmujesz się swoimi sprawami, gdy nagle twoje ciało przechodzi w tryb czuwania. Twój wzrok, całkowicie nieruchomy, przypomina spojrzenie woskowej lalki i nie porusza się ani o cal. Skupiony na jakimś przypadkowym przedmiocie, nie angażuje się w swoją zwykłą obserwację. Przywołuje on pewne wrażenie nicości. Nawet jeśli twoi znajomi rozmawiają z tobą i kontynuują rozmowę, nie jesteś już wrażliwy na to, co mówią.

Pomimo otaczającej aktywności, gwaru i ludzkiego tańca rozgrywającego się przed tobą, pozostajesz „we własnym świecie”, sparaliżowany. Przez kilka minut jesteś jak posąg. Wydajesz się improwizować w samotnej grze „Czerwone światło, zielone światło”. W tym momencie otaczający cię ludzie oskarżają cię o bujanie w obłokach, o to, że dajesz się rozproszyć, a nawet o całkowite oderwanie od rzeczywistości. Czasami twoi bliscy nawet klaszczą w dłonie lub wydają serię dźwięków onomatopejowych, aby sprowadzić cię na ziemię.

Ta krótka chwila rozproszenia uwagi jest często mylona z nieuprzejmością lub nieuwagą. W rzeczywistości naukowcy nazywają ten stan „pustką umysłu”. „Pusta umysłu jest definiowana jako całkowity brak jakiejkolwiek treści mentalnej, którą można opisać innym” – wyjaśnia Esteban Munoz-Musat, neurolog i były doktorant, w komunikacie prasowym Instytutu Mózgu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać osobom wokół ciebie, nie przeglądasz listy rzeczy do zrobienia ani nie myślisz o obiedzie. Mózg jest całkowicie amorficzny, jakby znieczulony lub zdezaktywowany.

Sposób na oszczędzanie energii

W tej fazie, kiedy przypominasz wyłączonego robota, twój umysł jest pustynią: ani jednej natrętnej myśli, żadnego wewnętrznego głosu, który by cię pouczał, żadnych przypomnień o obowiązkach. Aktywność mózgu jest praktycznie zerowa. W wnikliwym badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Trends in Cognitive Sciences” naukowcy porównują tę „mentalną pustkę” do mikrodrzemki, swoistego wewnętrznego resetu.

Przeanalizowali ten senny stan za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, aby lepiej zrozumieć jego cel. Wbrew oczekiwaniom, nie jest to oznaka znudzenia ani dowód utraty zainteresowania. To wymuszony odpoczynek. Naukowcy zaobserwowali nawet podobieństwa do głębokiego snu w korze mózgowej. Ostatecznie jest to to samo, co spanie na stojąco. Kiedy twoje oczy pogrążają się w myślach, ładujesz baterie. Podobnie jest z telefonami i innymi urządzeniami elektronicznymi: ładują się szybciej, gdy są wyłączone.

Osoby z ADHD są bardziej narażone.

Te chwile pustki, podczas których jesteśmy chwilowo niedostępni, stanowią około 20% czasu czuwania. Jednak niektórzy ludzie są do nich podatni. Według innego badania na ten temat, okresy spowolnienia umysłowego występują częściej u dorosłych i dzieci zdiagnozowanych z ADHD .

W Instytucie Mózgu Esteban Munoz-Musat zgłębia to tajemnicze zjawisko. „Utrata świadomości jest częścią obrazu klinicznego niektórych schorzeń psychicznych, takich jak uogólnione zaburzenie lękowe. Wydaje się, że występuje częściej u osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)”.

Puste spojrzenie i spokojny umysł to fizyczny dowód na to, że twoje ciało się regeneruje. Nie jesteś nieprzytomny ani nie śnisz na jawie, ale przechodzisz gruntowną przebudowę. A to zazwyczaj dzieje się, gdy brakuje ci snu.