Urodzenie się latem: co sugerują badania nad zdrowiem psychicznym mężczyzn

Czy pora roku, w której się urodziliśmy, może rzeczywiście wpływać na nasze zdrowie psychiczne po latach? Pytanie to może wydawać się zaskakujące, graniczące nawet z astrologią lub niedorzecznymi teoriami. Jednak od kilku lat naukowcy badają wpływ środowiska prenatalnego i pierwszych tygodni życia na rozwój mózgu.

Hipoteza, która intryguje naukowców

Podczas gdy osoby urodzone latem narzekają, że nie mogą zgromadzić wszystkich bliskich, aby świętować swoje urodziny, ci, którzy kończą 60 lat zimą, żałują, że muszą zostać w domu z okazji tej wyjątkowej okazji. Niezależnie od tego, czy urodziliśmy się zimą, wiosną, latem czy jesienią, pora roku, w której się urodziliśmy, ma swoje wady. Poza aspektami praktycznymi i świątecznymi, może ona również przewidywać nasze przyszłe samopoczucie psychiczne. Tak wynika z dość nietypowego kanadyjskiego badania .

Geneza tych badań jest dość nieoczekiwana. „Pomysł na te badania zrodził się, gdy zapytano mnie, czy wierzę w horoskopy” – wyjaśnia Mikael Mokkonen, główny autor badania. „Zastanawiałem się wtedy, czy mogą istnieć biologiczne podstawy ich istnienia, w odniesieniu do związku między datą urodzenia a cechami fizjologicznymi lub psychicznymi danej osoby”.

Naukowcy, zamiast skupiać się na astrologicznych przewidywaniach, skupili się na bardzo istotnym pytaniu naukowym: czy warunki środowiskowe, na jakie narażona jest matka w czasie ciąży, mogą mieć trwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego jej dziecka?

Jaką rolę może odgrywać pora roku urodzenia

Pora roku wpływa na wiele czynników środowiskowych. Światło słoneczne, temperatury, sezonowe infekcje , dieta i poziom witaminy D zmieniają się w ciągu roku. W czasie ciąży czynniki te mogą potencjalnie wpływać na rozwój płodu.

Niektórzy badacze sugerują, że ekspozycja na określone czynniki sezonowe może wpływać na kształtowanie pewnych aspektów długoterminowego zdrowia fizycznego lub psychicznego. Jednak dokładne mechanizmy pozostają w dużej mierze nieznane, a wyniki dotychczas przeprowadzonych badań są często sprzeczne.

Co pokazują kanadyjskie badania

W ramach swoich badań naukowcy z Kwantlen Polytechnic University w Kolumbii Brytyjskiej przeanalizowali dane 303 młodych dorosłych o średniej wieku 26 lat. Uczestnicy wypełnili dwa powszechnie stosowane kwestionariusze zdrowia psychicznego: PHQ-9, który ocenia objawy depresji, oraz GAD-7, który koncentruje się na lęku. Ich pierwsze odkrycie: nie zaobserwowano wyraźnego związku między porą roku urodzenia a zaburzeniami lękowymi.

Jednak w odniesieniu do depresji, wśród mężczyzn ujawniła się szczególna tendencja. Urodzeni latem, czyli między czerwcem a sierpniem, częściej wykazywali objawy depresyjne w porównaniu z mężczyznami urodzonymi w innych porach roku.

Wyniki należy interpretować ostrożnie

Te odkrycia nie oznaczają, że urodzenie się latem powoduje depresję. Sami naukowcy są ostrożni. Mikael Mokkonen podkreśla, że nie chodzi tu o ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Według niego, obserwacje te mogą być powiązane z „warunkami środowiskowymi, jakich doświadczała matka w czasie ciąży”.

Badanie ma również kilka istotnych ograniczeń. Wielkość próby pozostaje stosunkowo niewielka i składa się głównie ze studentów mieszkających w tym samym regionie Kanady. Ponadto niektóre kwestionariusze zawierały puste miejsca. Innymi słowy, wyniki te należy traktować jako interesujący kierunek dalszych badań, a nie jako ustalony fakt.

Depresja u mężczyzn – temat zbyt często przemilczany

Poza kwestią pory urodzenia, badanie to zwraca uwagę na poważny problem zdrowia publicznego: depresję u mężczyzn. Przez długi czas problemy ze zdrowiem psychicznym kolidowały z niektórymi tradycyjnymi modelami męskości. Wielu mężczyzn nauczyło się minimalizować swoje cierpienie, unikać wyrażania emocji lub postrzegać szukanie pomocy jako oznakę słabości.

Ta presja społeczna może opóźnić diagnozę i leczenie. Jednak depresja nie zawsze objawia się w ten sam sposób u mężczyzn i kobiet. U niektórych mężczyzn może objawiać się zwiększoną drażliwością, zachowaniami ryzykownymi, nadużywaniem alkoholu lub narkotyków, wycofaniem społecznym lub utratą zainteresowania codziennymi czynnościami. Objawy te czasami trudniej zidentyfikować jako objawy depresji.

Urodzenie się zimą, wiosną, latem czy jesienią samo w sobie nie determinuje psychologicznego przeznaczenia człowieka. Jednak to kanadyjskie badanie sugeruje, że może istnieć związek między urodzeniem się latem a zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów depresji u mężczyzn. To szansa na obalenie ostatniego bastionu męskości.