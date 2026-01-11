Według badań aktywność ta może zmniejszyć ryzyko demencji o 76%.

A co, gdyby aktywność, która jest jednocześnie przyjazna, artystyczna i przystępna, mogła stać się ważnym sprzymierzeńcem w zachowaniu sprawności umysłowej w miarę starzenia się? Tak sugeruje badanie opublikowane przez „Washington Post” : regularny taniec może zmniejszyć ryzyko demencji o 76%.

Zaskakujący wpływ na zdrowie poznawcze

Od dziesięcioleci naukowcy badają powiązania między stylem życia a zdrowiem mózgu. Wiadomo już było, że zbilansowana dieta, stymulacja umysłu grami lub czytaniem oraz regularna aktywność fizyczna odgrywają rolę w utrzymaniu funkcji umysłowych. Jednak badania przeprowadzone przez dr Trishę Pasrichę , profesor Harvard Medical School, podkreślają znacznie rzadziej omawiany czynnik: taniec.

Według niej osoby tańczące kilka razy w tygodniu mają znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia pogorszenia funkcji poznawczych związanego z wiekiem. Badanie opiera się na danych z lat 80. XX wieku, pochodzących z długoterminowej obserwacji grupy dorosłych mieszkających w Bronksie w USA.

Dlaczego taniec jest tak popularny?

Spośród kilkunastu analizowanych aktywności fizycznych (pływanie, tenis, spacery itp.), tylko taniec wykazał tak silny wpływ na zachowanie funkcji umysłowych. To, co czyni go wyjątkowym, zdaniem naukowców, to połączenie wysiłku fizycznego, koordynacji, stymulacji intelektualnej i interakcji społecznych.

Taniec wymaga podążania za rytmem, przewidywania ruchów, a czasem synchronizacji z partnerem, a wszystko to w rytm muzyki. Elementy te intensywnie angażują różne obszary mózgu, zapewniając jednocześnie przyjemność i budując więzi społeczne.

Korzyści wykraczające daleko poza mózg

Pozytywne efekty tańca nie ograniczają się do zapobiegania pogorszeniu funkcji poznawczych. Według australijskiego portalu poświęconego zdrowiu Better Health , aktywność ta poprawia:

Choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego

Napięcie mięśni i koordynacja

Równowaga i elastyczność

Postawa i świadomość ciała

Morale i poczucie własnej wartości

Jakość interakcji społecznych

Innymi słowy, taniec może przyczynić się do ogólnego dobrego samopoczucia w każdym wieku.

Aktywność dostępna dla wszystkich

Dobra wiadomość: nie musisz być profesjonalnym tancerzem, aby doświadczyć korzyści. Wiele stowarzyszeń, studiów i ośrodków kultury oferuje zajęcia dla dorosłych początkujących, niezależnie od tego, czy chodzi o taniec towarzyski, tańce latynoamerykańskie, hip-hop, czy nawet tańce tradycyjne.

A dla tych, którzy są bardziej nieśmiali lub wolą zostać w domu, filmy online stanowią doskonały punkt wyjścia. Platformy takie jak YouTube oferują mnóstwo darmowych zajęć do ćwiczeń w pojedynkę, z partnerem lub z rodziną, a wszystko to w zaciszu własnego salonu.

Skoro noworoczne postanowienia mnożą się, dlaczego nie rozważyć tańca jako odrębnego nawyku dbania o zdrowie? Łączy on w sobie przyjemność, ruch i stymulację, i może okazać się istotnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie sprawności umysłu na dłużej.