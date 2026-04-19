Ta 66-letnia kobieta uprawia ćwiczenia siłowe i zachęca innych do tej praktyki.

Dobre samopoczucie
Léa Michel
@homebodytrainer / Instagram

Teresa Burkett przyciąga uwagę swoimi treściami o kulturystyce w wieku 66 lat. Za pośrednictwem swoich postów promuje regularne ćwiczenia i zachęca swoich obserwatorów do dążenia do swoich celów niezależnie od wieku.

Jej historia jest ilustracją rosnącego zainteresowania tematyką fitness wśród seniorów, tematu coraz częściej pojawiającego się w mediach społecznościowych.

Twórca treści specjalizujący się w ćwiczeniach domowych

Teresa Burkett regularnie udostępnia filmy z treningami na swoich platformach społecznościowych, prezentując ćwiczenia siłowe dostosowane do różnych poziomów sprawności. Jej pseudonim, Homebodytrainer, odzwierciedla podejście skoncentrowane na aktywności fizycznej, którą można wykonywać w domu.

Treści zawarte w poradniku dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem hantli, ciężarków lub treningu z masą własnego ciała, co ma na celu promowanie aktywności fizycznej jako elementu codziennego dobrego samopoczucia.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia regularna aktywność fizyczna pomaga zachować zdrowie mięśni i sprawność ruchową w miarę starzenia się.

Kulturystyka po 60-tce – temat coraz bardziej widoczny

Publikacje Teresy Burkett wpisują się w szerszy trend, w którym trening siłowy wśród seniorów zyskuje na popularności. Kilka badań podkreśla potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej dla jakości życia i niezależności.

Narodowy Instytut Starzenia (NIA) stwierdza, że ćwiczenia wzmacniające mięśnie mogą pomóc w utrzymaniu równowagi i mobilności. Zalecenia te zachęcają do stosowania odpowiednich ćwiczeń, dostosowanych do indywidualnych możliwości.

Wiadomość skupiona na spójności i postępie

W swoich filmach Teresa Burkett kładzie nacisk na spójność, a nie na wyniki. Regularnie podkreśla wagę stopniowego rozwoju, dostosowanego do indywidualnych możliwości.

Harvard Medical School wskazuje, że trening siłowy może przyczynić się do utrzymania masy mięśniowej wraz z wiekiem, co jest ważnym czynnikiem wpływającym na mobilność.

Treści publikowane przez Teresę charakteryzują się przystępnym podejściem, zachęcającym do regularnego uprawiania sportu.

Widoczność zwiększona dzięki mediom społecznościowym

Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w rozpowszechnianiu inspirujących historii związanych ze sportem i dobrym samopoczuciem. Twórcy treści, którzy dzielą się swoimi osobistymi postępami, mogą zachęcać innych użytkowników internetu do podjęcia aktywności fizycznej.

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of Medical Internet Research , społeczności internetowe mogą zwiększać motywację do ćwiczeń fizycznych.

Widoczność Teresy Burkett ilustruje różnorodność profili osób trenujących z ciężarami. Wbrew powszechnemu przekonaniu, trening siłowy jest korzystny w każdym wieku, również dla kobiet po 60. roku życia.

Jego kariera jest przykładem rosnącego trendu promowania sportu jako czegoś dostępnego w różnym wieku.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
