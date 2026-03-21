Mówi się, że ta część ciała jest prawdziwą skarbnicą negatywnych emocji.

Złość, frustracja, smutek, samotność, poczucie winy. Te negatywne emocje, które czasem Cię zalewają, nie znikają ot tak. Twoje ciało magazynuje je w jednym konkretnym miejscu: biodrach. Tych samych, na które patrzysz z pogardą w lustrze i marzysz o schudnięciu. Kolejny powód, by naśladować Shakirę i zaimprowizować taniec brzucha, gdy tylko dopadnie Cię melancholia.

Biodra – rezerwuar negatywnych emocji

Negatywne emocje, które dręczą Cię po kłótni z partnerem lub złych wiadomościach w pracy, pozostają wyryte w Twoim ciele. Dosłownie. Po tym, jak wycisną Ci łzy z oczu i przyspieszą bicie serca, lądują prosto w biodrach, gdzie się kumulują. To tam kumulują się Twoje codzienne problemy. Zapewniam Cię, to tylko metafora. Nie dlatego nie możesz już zapiąć dżinsów ani dlaczego Twoja talia się powiększa.

Należy jednak podkreślić jeszcze jeden fakt anatomiczny. Biodra są kluczowe dla wszystkich naszych ruchów. Stanowią fundament naszego szkieletu. Łączą tułów z nogami. Dzięki nim możemy siedzieć, chodzić i biegać. Krótko mówiąc, stanowią ramę dla naszego ciała i wspierają je w ruchach. Te biodra, które nadają kształt naszej sylwetce i rozbudzają w nas poczucie niepewności z każdym założonym ubraniem, mieszczą w sobie mięsień, którego prawie nigdy nie spotkasz na zajęciach fitness: mięsień lędźwiowo-lędźwiowy.

Ten mięsień, który działa „za kulisami”, łączy kręgosłup z nogami i przyczynia się do równowagi ciała. W praktykach holistycznych bywa nazywany „mięśniem duszy”, ponieważ kurczy się pod wpływem stresu. Inną jego cechą charakterystyczną jest to, że jest szczególnie podatny na przewlekłe napięcie. „Mięsień lędźwiowy zawiera nerki, odpowiedzialne za filtrowanie toksyn z organizmu, a także nadnercza, które kontrolują reakcję walki lub ucieczki. To pomaga wyjaśnić związek między biodrami a emocjami, gdzie uwięzione są stłumione uczucia” – wyjaśnia dr Martha Eddy, edukatorka somatyczna, w Healthline .

Miednica, zwana również „czakrą sakralną”

Jeśli masz chwiejne kolana, skręcenia kostek i bóle stóp, może to nie być spowodowane „błędnym ruchem” ani niedoborem laktozy. Może to być spowodowane tym, że twoje biodra są przesycone negatywnymi emocjami i ten „nadmiar” dyskomfortu musi zostać uwolniony. Miednica, siedlisko twoich negatywnych emocji, ma symboliczne znaczenie w starożytnych tradycjach. To nie przypadek, że współcześni nauczyciele jogi angażują podeszwy stóp i wykonują pozycję motyla nogami. Ma to na celu „zresetowanie” ciała i uwolnienie go od wszystkich tych traum.

Ta czakra jest powiązana z emocjami, przyjemnością i kreatywnością, a biodra, które umożliwiają płynny ruch, symbolizują właśnie tę zdolność do „pozwalania płynąć” temu, co czujemy. Kiedy są giętkie, mówimy o płynności emocjonalnej ; kiedy są napięte, niektórzy widzą blokady. Miednica, również punkt wyjścia ludzkiego życia i kolebka energii witalnej, bywa „zablokowana” przez mentalny bagaż.

„Jeśli energia nie płynie prawidłowo w czakrze sakralnej, jesteśmy odcięci od naszej twórczej mocy, przyjemności, pewności siebie i innych. Blokady seksualne, brak poczucia własnej wartości, brak motywacji, obojętność…” – nauczycielka jogi Mariana Roth wymienia konsekwencje przeciążonej, zablokowanej i niezrównoważonej miednicy.

Oto kluczowe kroki, które pomogą Ci uwolnić biodra

W mediach społecznościowych wielu użytkowników reaguje na tę wiadomość humorem, kręcąc się jak Shakira w utworze „Hips Don't Lie” i entuzjastycznie twerkując. Tyle że, pomijając ryzyko rwy kulszowej lub zwichnięcia, nie działa to raczej oczyszczająco. Kręcenie biodrami jak w klubie nocnym nie jest najskuteczniejszą techniką.

Podczas gdy kobiety są zajęte przysiadami i bułgarskimi przysiadami, aby wymodelować kształty, warto skupić się na biodrach. I nie chodzi tu o eliminację „tłuszczu”, jak zalecają artykuły o odchudzaniu, ale o nadmiar dyskomfortu. Instruktorzy jogi często zalecają pozycję motyla, która ma moc uzewnętrznienia wszystkiego, co obciąża i wywołuje spontaniczne drżenie. Inni zalecają połączenie tego ćwiczenia z wizualizacją, utrzymując kolor pomarańczowy jako powtarzający się motyw.

Delikatne rozciąganie, spacery, ćwiczenia oddechowe lub niektóre praktyki jogi mogą pomóc uwolnić napięcie, bez uciekania się do zbyt dosłownej interpretacji ciała. Twoje biodra to nie tylko magnesy na stres; to także scena dla Twojego rozwoju osobistego. Dlatego tak ważne jest, aby być dla siebie dobrym.