Nadal musisz czymś zająć ręce? Co to może ujawnić?

Niezależnie od sytuacji, zawsze odczuwasz kompulsywną potrzebę wypełnienia pustki między palcami. Przybliżasz je do ust, trzaskasz nimi, a może owijasz nimi kosmyk włosów. W skrajnych przypadkach możesz nawet bawić się ołówkiem w cheerleaderkę. Twoje dłonie są nadpobudliwe, z trudem radzą sobie bez rozpraszania uwagi. I to nie są niegroźne tiki.

Odwracanie uwagi rąk, aby lepiej się skoncentrować

W szkole budowaliśmy samoloty z kartek papieru, stukaliśmy długopisami o ławki, gorączkowo bawiliśmy się skuwkami ołówków i zamkami w piórnikach. Czasami rysowaliśmy chaotyczne linie w zeszytach lub wypełnialiśmy puste miejsca niebieskim tuszem. Nasze ręce były zawsze w ruchu.

W wieku dorosłym te mimowolne ruchy dłoni nadal wiercą się i tańczą po całym ciele. Świadczy o tym rosnąca popularność piłek antystresowych, zestawów do samodzielnego robienia glutów, fidget spinnerów i kolczastych kółek. Czasami na spotkaniu gnieciemy kołnierzyk bluzki, bezmyślnie bazgrzemy na karteczce samoprzylepnej lub rzucamy się na łańcuszek naszyjnika jak kot na kłębek włóczki. Często uważane za oznakę nudy lub bujania w obłokach, te mimowolne gesty dłoni w rzeczywistości pomagają skupić myśli i poprawić jasność umysłu.

„Kiedy się ruszamy i angażujemy w jakieś aktywności, zmieniamy neurochemię naszego mózgu w taki sam sposób, w jaki narkotyk może zmienić neurochemię naszego mózgu” – wyjaśnia Kelly Lambert, neurobiolog z Uniwersytetu w Richmond, w wywiadzie dla CBS News . Innymi słowy, ruchliwe dłonie dają wrażenie kontroli.

Zajmij ręce czymś, aby uspokoić umysł

Już w XIX wieku lekarze przepisywali robienie na drutach kobietom cierpiącym na stany lękowe. Ta odwieczna czynność, nawiasem mówiąc, nadal jest obecna w dłoniach, zazwyczaj trzymanych przez smartfony . „Może się to wydawać uproszczone, ale ważne jest, aby wiedzieć, że powtarzalne ruchy zwiększają produkcję niektórych neuroprzekaźników. A jeśli uda Ci się coś osiągnąć, na przykład czapkę czy szalik, odczuwasz satysfakcję” – wyjaśnia specjalista.

To nie przypadek, że wszyscy zajmują się ogrodnictwem , rozwijają kłębki włóczki, uczęszczają na kursy garncarstwa i uczęszczają na korepetycje artystyczne. W erze siedzących prac, gdzie ręce po prostu poruszają się tam i z powrotem po klawiaturze, kreatywne aktywności, w których palce traktowane są jak instrumenty, wracają do łask. „Jeśli coś tworzysz, malujesz, gotujesz, składasz przedmioty i używasz obu rąk w bardziej kreatywny sposób, będzie to bardziej stymulujące dla mózgu” – wyjaśnia naukowiec.

Czynności manualne: najbardziej sugestywne przykłady

Aby dojść do tego wniosku, badaczka zaobserwowała to samo zachowanie u gryzoni. Zwierzęta, które musiały kopać, a tym samym używać łap, aby znaleźć pożywienie, wykazywały lepsze oznaki zdrowia psychicznego niż, jak to określa, „uprzywilejowane szczury”, które były zwolnione z tego zadania. „Kiedy więc wzięliśmy zwierzę idealnie zestrojone ze swoim otoczeniem i po prostu daliśmy mu nagrodę, bez konieczności wkładania w to wysiłku, jego poziom hormonu stresu gwałtownie wzrósł – straciło ono wszystkie korzyści” – wyjaśnia. Tę sytuację można łatwo przenieść na ludzi.

Niezależnie od tego, czy przecierasz mebel podczas wykonywania prac domowych, próbujesz odtworzyć wzór znaleziony w internecie grzbietem igły, czy wypełniasz luki w kolorowance, efekt końcowy jest zawsze taki sam. Te czynności, niezależnie od tego, czy kończą się rękodziełem, czy służą wyłącznie medytacji, koją umysł. Dzięki temu ręka nie służy tylko do stukania w telefon. Używana mądrze, może zaspokoić pragnienie wewnętrznego spokoju.

Następnym razem, gdy Twoje palce zaczną się wiercić bez wyraźnego powodu, przypomnij sobie to wyjaśnienie. Ten gest, wcale nie bezsensowny, jest naturalnym sposobem dbania o mózg i dobre samopoczucie. To nie brak uwagi, to mechanizm obronny, źle rozumiana technika medytacyjna.