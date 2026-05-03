Menopauza: Te 3 zaskakujące wskazówki mogą pomóc w walce ze wzdęciami

Fabienne Ba.
W okresie menopauzy brzuch może czasami wydawać się bardziej wzdęty, cięższy lub bardziej wrażliwy niż wcześniej. Te zmiany są powszechne i nie oznaczają, że organizm „nie funkcjonuje prawidłowo”. Dobra wiadomość jest taka, że kilka prostych kroków zazwyczaj pomaga odzyskać większy komfort w życiu codziennym, bez presji i obietnic cudów.

Dlaczego żołądek zmienia się w czasie menopauzy?

Menopauzie towarzyszą znaczne zmiany hormonalne, w tym spadek poziomu estrogenu i progesteronu. Zmiany te mogą wpływać na trawienie, wypróżnienia i magazynowanie tłuszczu w organizmie. W rezultacie u niektórych kobiet występuje wzmożone wydzielanie gazów, spowolnione trawienie lub uczucie wzdęcia brzucha.

Stres również może odgrywać pewną rolę. W tym okresie przejściowym często odczuwa się zmęczenie, napięcie psychiczne lub lęk. Gdy układ nerwowy jest pod napięciem, oddech staje się płytszy, mięśnie brzucha napięte, a dolegliwości trawienne mogą być bardziej nasilone. Celem nie jest zatem „korekta” żołądka, lecz delikatne jego wsparcie.

Działanie nr 1: Chodź, oddychając przez nos

Prostym i często niedocenianym pierwszym krokiem jest spokojny spacer po posiłkach, połączony ze świadomym oddychaniem przez nos. Dokładniej, spaceruj przez 10 do 15 minut, wdychając i wydychając powietrze przez nos. Podczas wydechu możesz delikatnie wciągać brzuch, bez forsowania go.

Ten ruch pomaga przeponie poruszać się swobodniej. Ten duży mięsień oddechowy działa trochę jak naturalny masaż wewnętrzny: pobudza układ trawienny, poprawia krążenie i może wspomagać uwalnianie gazów. Istotnym atutem jest to, że spacery pomagają również obniżyć poziom stresu psychicznego.

Akcja nr 2: „próżnia żołądkowa” w wersji komfortowej

Często prezentowany w mediach społecznościowych ze względów estetycznych, „próżnia brzuszna” może być również wykorzystywana w inny sposób: jako delikatne ćwiczenie oddechowe, które wzmacnia głębokie mięśnie brzucha. Zasada jest prosta:

  • Wdychaj powietrze przez nos, pozwalając żołądkowi się rozluźnić.
  • Wydychaj powoli, stopniowo wciągając brzuch.
  • Utrzymaj to uczucie przez kilka sekund, bez bólu lub nieprzyjemnego zablokowania.
  • Zrelaksuj się i zacznij od nowa spokojnie.

To ćwiczenie angażuje głębokie mięśnie brzucha i wspomaga trawienie poprzez delikatną stymulację okolicy brzucha. Celem nie jest wciągnięcie brzucha, aby wyglądać szczuplej, ale lepsze oddychanie i przywrócenie wewnętrznej ruchomości.

Jeśli cierpisz na chorobę serca, nadciśnienie lub niedawno przeszedłeś operację, najlepiej skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz wykonywać to ćwiczenie.

Krok 3: Samodzielny masaż brzucha

Twój żołądek uwielbia delikatność. Samodzielny masaż brzucha może pomóc rozluźnić napięcie i wspomóc trawienie. Połóż się lub połóż się w wygodnej pozycji. Połóż ciepłe dłonie na brzuchu, a następnie wykonuj powolne, zgodne z ruchem wskazówek zegara, okrężne ruchy wokół pępka.

Nacisk powinien być lekki i przyjemny. Ten mały rytuał może sprzyjać uczuciu spokoju, redukować napięcie brzucha i poprawiać świadomość ciała. Innymi słowy, nawiązujesz kontakt ze swoim brzuchem z życzliwością, a nie poprzez opór.

Podsumowując, te trzy podejścia – spacery oddechowe, oddychanie brzuszne i automasaż – mogą działać razem, sprzyjając relaksowi, trawieniu i komfortowi. Nie zastępują one zdrowego stylu życia: odpowiedniego nawodnienia, diety dostosowanej do Twojej tolerancji, regularnych ćwiczeń, regenerującego snu i konsultacji medycznej w razie potrzeby. A przede wszystkim, nie ma tu niczego do „naprawiania”. Wzdęty brzuch w okresie menopauzy nie jest ani porażką, ani wadą. To żywy organizm przechodzący naturalną przemianę hormonalną.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Ćwiczenia na brzuch dla kobiet: 6 ćwiczeń wzmacniających mięśnie bez użycia sprzętu w domu

