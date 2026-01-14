Search here...

To, co przez dwadzieścia lat uważała za starą bliznę, w rzeczywistości skrywało o wiele więcej

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vidal Balielo Jr./Pexels

32-letnia Kavita oczyszczała zakażoną ranę na udzie, gdy wyjęła nieoczekiwany metalowy przedmiot: kulę, która tkwiła w jej mięśniu od dwóch dekad. Na początku stycznia 2026 roku w Faridabad (Haryana, Indie) pozornie drobna infekcja ujawniła niezwykłą tajemnicę medyczną.

Zapomniany ból powraca po 20 latach

Infekcja rozpoczęła się dwa miesiące wcześniej od bolesnego czyraka z tyłu prawego uda. Obrzęk pękł samoistnie, odsłaniając kulę. Kavita przypomniała sobie wtedy incydent, który miał miejsce w 2005 roku, gdy miała 12 lat, w pobliżu strzelnicy wojskowej.

„Zdawałam egzamin w szkole, gdy poczułam ostry ból w udzie” – opowiada. Nauczyciele odesłali ją do domu, przekonani, że zranił ją kamień rzucony przez kolegów z klasy. Rana zamknęła się, tworząc zwyczajną bliznę, której nikt nie kwestionował.

Ciało w cudowny sposób otacza intruza.

Kula, prawdopodobnie wystrzelona z karabinu automatycznego, przebiła mięsień udowy, nie trafiając w żadne główne tętnice ani nerwy. Organizm zareagował, tworząc otoczkę ochronną wokół pocisku, zapobiegając migracji lub infekcji przez 20 lat. To naturalne otorbienie wyjaśnia brak poważnych objawów. Kavita prowadziła normalne życie, całkowicie nieświadoma obecności ciała obcego w nodze.

Infekcja uwalnia zapomnianego

Niedawna infekcja zaburzyła tę kruchą równowagę. Worek ochronny pękł, uwalniając pocisk. Podczas oczyszczania rany Kavita wyjęła go ręcznie, bez interwencji chirurgicznej. „Ból zniknął natychmiast po wyjęciu” – potwierdził jej mąż, Pradeep Baisla. Miejscowy lekarz zidentyfikował pocisk kalibru wojskowego, który stracił prędkość w locie. Brak uszkodzeń naczyń krwionośnych lub nerwów był niczym innym jak medycznym cudem.

Kiedy ciało skrywa swoje tajemnice

Ten przypadek przypomina inne późne odkrycia pocisków: kul, odłamków i metalowych fragmentów, które czasami zalegają w tkankach miękkich przez dziesięciolecia. Większość z nich przechodzi bezobjawowo dzięki naturalnemu otorbieniu tkanek. Kavita uniknęła potencjalnie śmiertelnych powikłań: migracji do dużego naczynia krwionośnego, głębokiego ropnia lub uogólnionej sepsy. Przez 20 lat jej ciało w milczeniu nosiło w sobie zapomnianego świadka wojny.

To, co wzięła za „starą bliznę z dzieciństwa”, w rzeczywistości było raną odniesioną w czasie wojny. Zabłąkana kula, badanie małej dziewczynki, pobliska strzelnica: okoliczności zwykłego życia skrywały ukrytą tragedię. Teraz, zagojona, Kavita nosi bliznę, która jest daleka od zwyczajności. Opowiada o dwudziestu latach cichego współistnienia jej ciała z metalowym intruzem, mimowolnym akcie biologicznej odporności.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Ten prosty odruch może pomóc Ci radzić sobie ze stresem w pracy
Dlaczego nuda staje się prawdziwym „trendem” w roku 2026?

