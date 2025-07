Voici pourquoi le sommeil devient plus compliqué avec l’âge

Avec les années, de nombreuses personnes constatent un changement dans leur sommeil. Difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, fatigue persistante : les troubles du sommeil sont fréquents chez les plus de 60 ans. Comme le rapporte San Francisco Chronicle, plusieurs facteurs physiologiques et médicaux peuvent expliquer ce phénomène.

1. Un sommeil plus léger et plus court

En vieillissant, la structure du sommeil change. Le sommeil profond devient plus rare, tandis que les phases légères se multiplient. Cela signifie que les personnes âgées se réveillent plus facilement au moindre bruit ou inconfort. L’horloge biologique se modifie également : les seniors ont tendance à se coucher plus tôt… et à se réveiller très tôt.

2. Une baisse de mélatonine

La mélatonine, cette hormone qui régule notre rythme veille-sommeil, est produite en moindre quantité avec l’âge. Résultat : l’endormissement peut devenir plus difficile et les réveils nocturnes plus fréquents.

3. Les interruptions physiques

Aller aux toilettes plusieurs fois par nuit devient une réalité pour beaucoup avec l’âge. À cela s’ajoutent parfois des douleurs chroniques (arthrite, problèmes de dos), des reflux gastriques ou des symptômes liés à la ménopause, qui fragmentent encore davantage le sommeil.

4. Médicaments et pathologies

Certaines maladies fréquentes chez les personnes âgées – comme l’apnée du sommeil, les troubles cardiaques ou le diabète – perturbent le repos. De plus, plusieurs médicaments (antidépresseurs, traitements cardiovasculaires) peuvent altérer la qualité du sommeil, voire provoquer de l’insomnie.

5. Un équilibre perturbé par les siestes

Avec la retraite ou une activité physique réduite, les siestes deviennent plus fréquentes. Si elles ne sont pas bien cadrées, elles peuvent rendre l’endormissement plus difficile le soir, et désorganiser le cycle de sommeil.

6. Le besoin de sommeil reste stable

Contrairement aux idées reçues, le besoin de sommeil ne diminue pas avec l’âge. Les adultes de plus de 65 ans ont encore besoin d’environ 7 à 8 heures par nuit. Ce qui change, c’est la capacité du corps à maintenir ce sommeil sans interruption.

7. Des conseils pour mieux dormir

S’exposer à la lumière du jour le matin pour réguler l’horloge interne

Maintenir une heure de coucher et de lever régulières

Pratiquer une activité physique douce, comme la marche

Limiter les siestes, surtout l’après-midi

Éviter les écrans et les repas lourds le soir

Créer un environnement de sommeil calme, frais et sombre

En cas de troubles persistants, il est essentiel de consulter un professionnel de santé.

Le sommeil évolue avec l’âge, mais il n’est pas condamné à se dégrader. En comprenant les mécanismes naturels du vieillissement et en adaptant son mode de vie, il est possible de préserver un sommeil réparateur. Parce que bien dormir reste, à tout âge, un pilier fondamental de la santé.