BFF au-delà des âges : elles ont 80 ans d’écart, découvrez leur histoire d’amitié touchante

Jasmine a 22 ans et Margaret en a 102. L’une est dans la vigueur de la jeunesse, l’autre est centenaire. Ces deux femmes appartiennent à deux générations différentes, mais marchent à l’unisson. Elles ne sont jamais l’une sans l’autre. Complémentaires, elles sont passées de soignantes et patientes à meilleures amies du monde. De l’extérieur, leur relation s’apparente à celle d’une grand-mère et sa petite-fille. En réalité, ce ne sont pas les liens du sang qu’elle partage, mais ceux de l’amitié avec un « A » majuscule. Elles signent la réconciliation entre la Gen Z et les séniors. Les deux soeurs de coeur partagent d’ailleurs leurs folles aventures sur TikTok avec une DA entre humour et émotion. Elles ont 80 ans d’écart et sont les BFF les plus inspirantes de la toile ! Portrait d’une amitié sans barrière.

D’une relation purement professionnelle à une amitié éternelle

Il était une fois… Margaret et Jasmine. La première a déjà vécu un siècle d’existence. Elle a vu les présidents se succéder, de Franklin D Roosevelt à Joe Biden. La deuxième vient à peine de faire ses premiers pas dans la vie active. Elles n’étaient pas forcément faites pour se rencontrer, mais le destin les a mises sur le même chemin. Jasmine, 22 ans, est de celles que l’on surnomme les « héroïnes en blouse blanche ». Aide-soignante aux États-Unis, elle travaille pour un « centre de vie », un établissement de santé destiné aux séniors vulnérables et fragiles.

C’est là qu’elle a fait la connaissance de Margaret, de 80 ans son aînée. À cette période, Margaret était dans un état critique, presque au bord de la mort. Placée en soins palliatifs, elle voyait défiler ses proches, comme si le paradis l’attendait incessamment sous peu. Bien avant que la santé de la centenaire se dégrade, Jasmine avait proposé ses services à sa fille et s’était portée volontaire pour s’occuper d’elle.

C’est ainsi que l’auxiliaire médicale au visage solaire a atterri dans le quotidien de Margaret. Elle est devenue son aide-soignante attitrée. Jusqu’alors, elle n’avait fait que la croiser sans jamais apprendre à la connaître. En la côtoyant tous les jours, elle a découvert une femme merveilleuse, pleine de valeurs et de chaleur. Aujourd’hui, elle ne la considère plus comme une simple patiente, mais comme une de ses amies les plus chères. Elle occupe beaucoup de places dans son agenda, mais aussi et surtout dans son cœur. Elles ont 80 ans d’écart et se définissent comme des BFF. Leur relation a pris une tournure inattendue et ça fait tout le charme de leur récit.

80 ans d’écart et BFF, une histoire digne d’un conte

Sur TikTok, Jasmine partage cette amitié hors norme qui l’unit à Margaret. Ces vidéos, dans l’esprit vlog, les montrent à travers des scènes tantôt loufoques, tantôt sensibles. Mais la plupart du temps, les deux femmes papotent face caméra et livrent des anecdotes personnelles. Jasmine enroule les bigoudis sur la tête de Margaret et l’interroge sur sa vie. La centenaire se raconte comme un livre ouvert. Parfois, les deux amies s’adonnent à des chorégraphies tendance, toujours avec cette complicité palpable. Rien n’est falsifié, tout est spontané. Elles ont 80 ans d’écart, mais ont les mêmes délires et « privates jokes » que des BFF du même âge.

Avec ce contenu, Jasmine veut aussi « montrer les coulisses de ce que signifie être une soignante » comme elle l’explique dans le podcast Empowered Us. Elle pointe donc les projecteurs sur cette réalité, souvent vécue dans l’intimité des vieilles maisons. Elle se filme lorsqu’elle bande les jambes amputées de Margaret, quand elle l’apprête ou la porte à son fauteuil. Jasmine ne vit pas ces moments en off. Elle les diffuse pour valoriser ce métier, qui manque cruellement de reconnaissance. Cependant, elle n’a pas l’impression de porter « assistance », mais plutôt de rendre service à une amie de premier plan.

Une relation intergénérationnelle qui profite aux deux femmes

Elles ont 80 ans d’écart et donnent une autre image des BFF, loin de celle que l’on voit traditionnellement dans les films. Ce ne sont pas les meilleures amies les plus conventionnelles, mais ce sont les plus exceptionnelles. Même si, sur le papier, Jasmine tient le rôle de l’aidante et Margaret de l’aidée, elles ont bien plus de considération l’une envers l’autre. Leur amitié transperce l’écran.

Certes, Jasmine est une sorte d’ange gardien sans aile pour Margaret, mais elle s’enrichit constamment de sa présence. La centenaire a une sagesse communicative et une âme apaisante. Elle n’a pas toujours été vieille comme certains enfants l’imaginent. Elle a un parcours qui force le respect et plein de leçons de vie à enseigner. Les deux femmes, séparées par les âges, se tirent mutuellement vers le haut. Elles apprennent constamment l’une de l’autre.

Elles ont 80 ans d’écart, mais se proclament BFF et possèdent toutes les attitudes qui vont avec. Jasmine est consciente que Margaret rejoindra les cieux bien avant elle, mais pour l’heure elle savoure chaque instant. Carpe diem !