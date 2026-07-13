Czym jest „Bimbo Stoicism”, ten wirusowy trend, który intryguje media społecznościowe?

Społeczeństwo
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Mikhail Nilov / Pexels

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na TikToku pojawił się zaskakujący i inspirujący trend: „stoicyzm laleczek”. Łącząc starożytną filozofię z samouwielbieniem, ruch ten zachęca kobiety do uwolnienia się od porównywania się z innymi i odkrycia własnej wyjątkowości.

Trend na TikToku, który zmienia piękno w filozofię

Trend „stoicyzmu bimbo”, który narodził się na TikToku pod koniec 2025 roku, szybko opanował media społecznościowe. Pomysłodawczynią tego ruchu jest Babushka, blogerka z Gruzji, znana pod pseudonimem @babushka.en. Po zauważeniu mema łączącego estetykę „bimbo” z filozofią stoicką, postanowiła przekształcić go w styl życia. Jej filmy zyskały ogromną popularność, budując rosnącą społeczność wokół prostej idei: uczenia się innego spojrzenia na kobiecość, bez ograniczania się do tradycyjnych standardów piękna.

@babushka.en Jutro zrobię szybki quiz o duchowych zwierzętach 💖 Aby znaleźć swoje zwierzę, musisz skupić uwagę robota na tym: 1. Jakie było twoje ulubione zwierzę w dzieciństwie? Wilk, dinozaury, orzeł? W dzieciństwie czujemy naszą naturę na poziomie podświadomym. 2. Twój wzrost. Czy jesteś wysoka i silna? Wybierz słonia, niedźwiedzia, konia, lwicę. Jesteś niska? Łasica, kot, lis, szczeniak (jak Sabrina Catpenter). 3. Twój charakter. Czy jesteś spokojna i miła? Wybierz łanię, królika, kota domowego. Jesteś złośliwa? Wybierz wilka, lisa lub dzikiego kota. Czy jesteś spokojna i powściągliwa? Wybierz kruka, sowę lub orła. 4. Kształt twojego nosa. Jeśli jest szeroki - wybierz dużego kota/wilka/łanię. Jeśli jest orli - wybierz jakiegoś ptaka. Wybierz sercem, siostro! #bimbostoicism #spiritanimal #bimbo #beauty ♬ Regenerate Like Vampire - Babúshka🐺

Kiedy lalunia spotyka stoicyzm

Nazwa ruchu nawiązuje do nieoczekiwanego połączenia dwóch światów.

  • Z jednej strony „lalunia”, postać z amerykańskiej kultury popularnej, często kojarzona z kobiecością asertywną, olśniewającą i bardzo widoczną, lecz przez długi czas sprowadzona do stereotypu powierzchowności.
  • Z drugiej strony istnieje „stoicyzm”, starożytna filozofia, która zachęca do samokontroli, akceptacji tego, co wymyka się spod naszej kontroli, i poszukiwania formy wewnętrznego spokoju.

„Stoicyzm Bimbo” łączy te dwie wizje, oferując nową interpretację kobiecości: bycie w pełni sobą, kochanie swojego wyglądu i pielęgnowanie pewności siebie, przy jednoczesnym odsunięciu się od zewnętrznych osądów.

Zasada kluczowa: znalezienie swojego bliźniaczego zwierzęcia

U podstaw tego trendu leży rytuał, który stał się viralem: udostępnianie zdjęcia swojej twarzy i proszenie społeczności o wskazanie jej „zwierzęcego bliźniaka”. Odpowiedzi mogą być bardzo różne: irbis, łabędź, lis, kruk, ryś, paw, niedźwiedź, a nawet wyimaginowane stworzenia.

Celem nie jest klasyfikowanie kobiet według ich urody, ale podkreślenie ich wyjątkowej energii, prezencji lub osobowości. Pomysł jest kuszący, ponieważ całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie. Zamiast starać się podporządkować idealnemu ideałowi, zachęcamy każdą osobę do rozpoznania tego, co ją wyróżnia i czyni wartościową.

Wykraczanie poza porównania, by świętować swoją wyjątkowość

Głównym przesłaniem „stoicyzmu laluni” jest odpowiedź na standardy piękna, które często prowadzą do porównywania kobiet do siebie. Przez długi czas tak zwany kobiecy wygląd oceniano według określonych kryteriów, tworząc hierarchię między kobietami uważanymi za „piękne” a tymi, które nie.

Ten trend proponuje inne podejście: nie ma hierarchii tożsamości. Podobnie jak w świecie zwierząt, każda istota ma swoje własne cechy i mocne strony. Pantera śnieżna nie musi przypominać łabędzia, a kruk nie ma czego zazdrościć pawiowi. Każdy z nich ma inny rodzaj urody.

Osobiste podejście, które stało się ruchem zbiorowym

Dla Babuszki „stoicyzm laluni” wywodzi się z intymnej refleksji nad wizerunkiem siebie, kobiecością i dekonstrukcją niepewności. Wyjaśnia, że chciała na nowo nawiązać kontakt z „radosną kobiecością”, asertywną i wolną od uwewnętrznionych osądów. Jej podejście łączy zatem rozwój osobisty, filozofię i samopotwierdzenie. Zachęca kobiety do doceniania swoich unikalnych cech, zamiast prób ich korygowania.

Potężne postacie kobiece jako symbole

Społeczność czerpie również inspirację z wielkich postaci historycznych, takich jak Kleopatra, Joanna d'Arc, Frida Kahlo i Harriet Tubman, kojarzonych z symbolicznymi zwierzętami. Czarny kot może symbolizować niezależność, wilk odporność, paw pewność siebie, a kruk inteligencję. Te skojarzenia tworzą swoistą współczesną mitologię, w której każda kobieta może znaleźć wizerunek, który do niej przemawia.

Trend, który jest również przedmiotem debaty

Podobnie jak wiele popularnych zjawisk, „stoicyzm bimbo” nie jest wolny od kontrowersji. Niektóre osoby neuroatypowe wskazują, że związek między ludźmi a zwierzętami istnieje już w niektórych społecznościach, szczególnie jako sposób rozumienia osobowości.

Inni zauważają, że niektóre interpretacje tego ruchu mogą niekiedy odtwarzać formę rywalizacji, w której niektóre zwierzęta są postrzegane jako cenniejsze od innych, podczas gdy pierwotna idea opiera się właśnie na braku hierarchii.

Poza swoją wirusową naturą, „stoicyzm laluni” odsłania głębszą refleksję nad naszym związkiem z ciałem i tożsamością. W czasach, gdy filtry, trendy w modzie i retuszowane zdjęcia silnie wpływają na postrzeganie siebie, podejście to oferuje pozytywną alternatywę. Jego przesłanie jest proste: nie ma tylko jednego sposobu na bycie piękną, kobiecą i wyjątkową. Każda kobieta posiada swoją własną, unikalną energię, a sedno pozostaje niezmienne: nauczyć się doceniać siebie bez porównywania się z innymi.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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