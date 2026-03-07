W Szkocji wprowadzono alternatywę dla kremacji

Branża pogrzebowa stale ewoluuje w odpowiedzi na postęp technologiczny i troskę o środowisko. W Szkocji uwagę przyciąga nowa metoda: kraj ten niedawno zatwierdził praktykę zwaną „aquamation”, czasami określaną jako „kremacja wodna”, która może stanowić alternatywę dla tradycyjnej kremacji.

Nowa metoda jest teraz legalna w Szkocji

Na początku marca 2026 roku Parlament Szkocki zatwierdził stosowanie hydrolizy alkalicznej – techniki stosowanej już w niektórych krajach, ale wciąż rzadkiej w Wielkiej Brytanii. Według „The Guardian” , jest to pierwsze terytorium w Wielkiej Brytanii, które zalegalizowało tę praktykę w ramach szerszej reformy przepisów dotyczących pogrzebów.

Gazeta zauważa, że „ten rozwój jest uważany za jedną z najważniejszych zmian w tej dziedzinie od czasu zalegalizowania kremacji na początku XX wieku”. Szkocka minister zdrowia publicznego Jenni Minto wyjaśniła, że ta technika „może zaoferować rodzinom dodatkową opcję, jednocześnie rozwiązując rosnące problemy środowiskowe”.

Jak działa kremacja wodna?

W przeciwieństwie do tradycyjnej kremacji, która polega na spalaniu w bardzo wysokich temperaturach, akwamacja wykorzystuje proces chemiczny zwany hydrolizą alkaliczną. Ciało umieszcza się w komorze z wodą i roztworem alkalicznym, a następnie podgrzewa do wysokiej temperatury pod ciśnieniem. Proces ten przyspiesza naturalny rozkład tkanek. Po zakończeniu procesu pozostają tylko kości. Są one następnie suszone i mielone na proszek, podobny do prochów uzyskiwanych podczas tradycyjnej kremacji. Metodę tę przedstawia się czasami jako przyspieszone odtworzenie naturalnego procesu rozkładu.

Metoda przedstawiana jako „bardziej ekologiczna”

Jednym z argumentów zwolenników akwamacji jest jej wpływ na środowisko. Tradycyjna kremacja wymaga temperatur przekraczających 800°C, co wiąże się ze znacznym zużyciem energii i emisją gazów cieplarnianych.

Według BBC, konwencjonalna kremacja może wytworzyć około 320 kg dwutlenku węgla, podczas gdy hydroliza alkaliczna może generować nawet siedmiokrotnie mniej emisji. Metoda ta eliminuje również potrzebę stosowania trumny i zużywa mniej energii niż tradycyjne piece krematoryjne. Po zakończeniu procesu, zużyta woda jest oczyszczana w systemach oczyszczania ścieków w sposób podobny do innych ścieków biologicznych.

Praktyka stosowana już w innych częściach świata

Chociaż ta technika jest nowością w Wielkiej Brytanii, istnieje już w kilku krajach. Hydroliza alkaliczna jest dozwolona w kilku stanach USA, a także w Kanadzie, Australii i RPA. Czasami jest oferowana jako bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa dla tradycyjnych metod pogrzebowych. Jednak zdaniem niektórych specjalistów z branży pogrzebowej, ta opcja jest nadal rzadko spotykana i nie powinna zastąpić istniejących praktyk, a raczej dać rodzinom dodatkowy wybór.

Stopniowe wdrażanie

Wprowadzenie akwamacji w Szkocji nadal będzie wymagało instalacji specjalistycznego sprzętu. Konieczne będzie zbudowanie instalacji hydrolizy alkalicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym od władz lokalnych i Scottish Water, instytucji publicznej odpowiedzialnej za sieć wodno-kanalizacyjną. Firmy specjalizujące się w tych technologiach, takie jak brytyjska Kindly Earth, informują, że „prowadzą rozmowy z kilkoma szkockimi interesariuszami w celu rozwoju tych instalacji”.

Wraz z legalizacją akwamacji, Szkocja toruje drogę nowej alternatywie w brytyjskim przemyśle pogrzebowym. Przedstawiana jako bardziej przyjazna dla środowiska, technika ta mogłaby stopniowo zostać włączona do istniejących praktyk. Choć jej przyjęcie pozostaje niepewne, ilustruje ona jednak ewolucję sektora pogrzebowego w odpowiedzi na obawy ekologiczne i zmieniające się oczekiwania rodzin.