Co oznacza trend „Sześć Siódemek” w mediach społecznościowych, który dzieli pokolenia?

„Sześć siedem”. Dwie liczby, zero wyjaśnień… a jednak nie sposób uciec od tego w mediach społecznościowych. Za tym celowo niejasnym wyrażeniem kryje się viralowy trend, który bawi równie mocno, co dezorientuje, zwłaszcza gdy pokolenia próbują się nawzajem zrozumieć.

Wyrażenie wirusowe… i celowo niejasne

Trend „Sześć Siódemek” – czasami zapisywany jako „6-7” lub „67” – zadomowił się na TikToku i Instagramie w 2025 roku. Co go charakteryzuje? Tak naprawdę nic nie znaczy. I właśnie to czyni go tak popularnym. Wyrażenie to, używane w humorystycznych filmach, rozmowach, a nawet w życiu codziennym, opiera się na celowej dwuznaczności.

Może mu towarzyszyć gest rąk poruszających się w górę i w dół, jakby chciał wyrazić niejasną odpowiedź, „meh” lub „coś pomiędzy”. Niektórzy internauci postrzegają to jako sposób na stwierdzenie, że sytuacja jest przeciętna, ani dobra, ani zła. Dla wielu zasada jest prosta: nie ma konkretnej definicji i to jest zabawne.

Pochodzenie muzyki i kultury internetowej

Za tym zjawiskiem kryje się jednak pewien punkt wyjścia. Wyrażenie zyskało popularność dzięki piosence „Doot Doot (6 7)” rapera Skrilli, której fragment był szeroko udostępniany w mediach społecznościowych. Twórcy treści szybko zaadaptowali je do ilustrowania filmów, zwłaszcza tych związanych ze sportem. Na przykład gwiazda NBA LaMelo Ball, ze względu na swój wzrost wynoszący około 2,01 metra, stał się kojarzony z tym trendem.

Jak to często bywa w internecie, trend szybko przerósł swoje pierwotne założenia. Zmienił się, zremiksował, dostosował do codziennych sytuacji… aż stał się rodzajem zbiorowego żartu pozbawionego jasnych reguł.

@xavetlouis Fenomen „Sześciu Siódemek” urzekł szwajcarskich nastolatków i ich rodziców. Ten gest, wykonywany za każdym razem, gdy pojawia się liczba 6 lub 7, stał się viralem dzięki mediom społecznościowym. Początkowo spopularyzowany na TikToku w Stanach Zjednoczonych, został przyjęty przez takie gwiazdy jak Kim Kardashian, a nawet pojawił się w grze Fortnite. Początki tego zjawiska sięgają piosenki rapera Skrilli, połączonej z gestem gracza Taylena TK Kenny'ego, który szybko rozprzestrzenił się w internecie. Ruch ten stał się zabawnym tajnym kodem wśród młodych ludzi, wzmacniając ich poczucie przynależności. Choć dla niewtajemniczonych może się to wydawać absurdalne, szaleństwo wokół „Sześciu Siódemek” pokazuje siłę mediów społecznościowych w szybkim rozprzestrzenianiu się trendów. Jednak, jak każda moda, może zniknąć tak szybko, jak się pojawiła, zwłaszcza gdy interesują się nią osobistości polityczne. ♬ Dźwięk oryginalny - Xav&Louis

Dlaczego to jest śmieszne... i dlaczego to jest irytujące

Sukces filmu „Six Seven” opiera się na szczególnym rodzaju humoru: absurdzie. Ten styl, bardzo popularny wśród młodszej widowni, polega na zabawie odniesieniami, które nie mają wyraźnej logiki. Zjawisko to jest często porównywane do tzw. kultury „zgnilizny mózgu”, w której treści są celowo niekonwencjonalne, powtarzalne lub niezrozumiałe dla niewtajemniczonych.

Rezultat: podczas gdy jedni śmieją się od razu, inni pozostają skonsternowani. Wielu dorosłych przyznaje, że nie rozumie sensu tego wyrażenia, podczas gdy młodsi postrzegają je jako zabawny i spiskowy kod. W niektórych przypadkach „Six Seven” wykracza nawet poza ekrany. Nauczyciele zauważyli, że wyrażenie jest używane w klasach, co pokazuje, jak szybko te trendy zakorzeniają się w codziennym życiu.

Język, który tworzy połączenie

Pomimo pozornej absurdalności, „Six Seven” ma bardzo realny cel: buduje poczucie przynależności. Dzielenie się tego typu odniesieniami pokazuje, że jesteś „w temacie”, rozumiesz aktualne trendy. Niezależnie od dokładnego znaczenia, liczy się więź z innymi.

Każde pokolenie wypracowuje własne sposoby wyrażania się, żarty i komunikację. Media społecznościowe jedynie przyspieszają ten proces. I jeśli niektórzy czują się zagubieni w tych kodach, to w porządku. Język stale ewoluuje i nie ma jednego, właściwego sposobu komunikacji.

Przelotny trend… albo i nie

Podobnie jak wiele viralowych fenomenów, „Six Seven” może zniknąć tak szybko, jak się pojawiło. Albo, przeciwnie, może na stałe zagościć w niektórych społecznościach internetowych. Ten trend przypomina, że humor i kreatywność w internecie nie zawsze podążają za logiką. Czasami niezrozumienie jest nieodłączną częścią doświadczenia.

Ostatecznie „Sześć Siedem” może nie być po to, by je wyjaśniać, lecz by je przeżywać, dzielić… lub po prostu obserwować z ciekawością. A jeśli nie do końca rozumiesz tę koncepcję, to w porządku. W końcu w tym konkretnym przypadku bycie „pomiędzy”… jest właśnie tym, o co chodzi.