Trzysta kobiet łączy siły, aby kupić zamek i poprowadzić letni obóz wyłącznie dla dorosłych.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Carsten Sprotte / Unsplash

Wystarczyło ogłoszenie o nieruchomości i iskra inspiracji, by wszystko się zaczęło. Trzysta kobiet z całego świata połączyło swoje oszczędności, aby kupić 800-letni zamek w południowo-zachodniej Francji i przekształcić go w ośrodek wypoczynkowy zarezerwowany dla dorosłych kobiet.

Wszystko zaczyna się od zauroczenia w sieci

Historia „Camp Château” zaczyna się jak nieprawdopodobny scenariusz. Philippa Girling, była dyrektor finansowa, i jej córka Leah Lykins natknęły się na ogłoszenie w internecie: na sprzedaż wystawiono zamek Château de Béduer w regionie Lot we Francji. XIII-wieczna średniowieczna forteca, wznosząca się nad doliną Célé, kilka kilometrów od Figeac. „Byliśmy zachwyceni tym budynkiem. Szukaliśmy jakiegokolwiek pretekstu, żeby go kupić” – powiedziała Leah Lykins magazynowi People .

Nowy model współwłasności

Problem polegał na tym, że obie kobiety nie były w stanie samodzielnie sfinansować takiego zakupu. Zrodził się wówczas pomysł nowatorskiego modelu: kolektywnej współwłasności, otwartej na inne kobiety podzielające to samo marzenie. Na apel odpowiedziało ponad 300 osób, do których dołączyła trzecia współzałożycielka, Lynda Coleman. „Zgromadziliśmy wszystkie te kobiety, niektóre znaliśmy, inne w ogóle nie” – wspomina Coleman. W sumie grupa zebrała około 2,3 miliona dolarów na zakup zamku oraz dodatkowe 325 000 dolarów na jego renowację i dostosowanie do przepisów budowlanych.

@camp.chateau Czy wiesz, że tworzymy dodatkowe treści, takie jak pierwsza część tego poradnika dotyczącego siewu nasion, dla naszej prywatnej społeczności online? To jeden ze sposobów, aby wyróżnić i docenić naszych pracowników na miejscu i sezonowych, dzieląc się jednocześnie wiedzą na różne tematy. Jeśli lubisz treści slow, radosne przestrzenie i zakulisowe spojrzenia na wszystko, co związane z Camp Château, możesz dołączyć do naszej społeczności online, Pocket Château, klikając link w naszym bio! #CampChâteau #ogrodnictwo #samouczek # społeczność # obózletni ♬ dźwięk oryginalny - Camp Chateau

Sześć dni, pięć nocy, bez presji

Koncepcja „Camp Château” jest prosta i przejrzysta: sześć dni, pięć nocy, all-inclusive – zakwaterowanie, posiłki, wino, zajęcia i wycieczki. Dostępnych jest ponad osiem warsztatów dziennie: joga, jazda konna, kajakarstwo, ogrodnictwo, lekcje gotowania, malarstwo, medytacja, wizyty na lokalnych targach lub drzemka przy basenie. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach wieloosobowych dla pięciu do ośmiu osób lub w namiotach glampingowych rozstawionych na ośmiohektarowym parku. „Staramy się, aby nic nie było stresujące” – wyjaśnia Philippa Girling. Uczestnicy mają od 19 do ponad 70 lat i pochodzą z różnych środowisk.

Sukces, który przerósł wszelkie oczekiwania

Liczby mówią same za siebie. W 2023 roku, w pierwszym roku działalności, zamek gościł 240 obozowiczów. Na rok 2026 zaplanowano już 1850 miejsc – a w 2027 roku spodziewanych jest ponad 2100. Filmy publikowane na TikToku podniosły popyt do nieoczekiwanego poziomu: lista oczekujących liczy obecnie ponad 11 000 kobiet. Ten entuzjazm odzwierciedla coś głębokiego – potrzebę posiadania własnej przestrzeni, wśród kobiet, bez ukrytych intencji.

@camp.chateau 😱 Sesje na rok 2025 są już wyprzedane, ale już wkrótce możecie zapisać się na sesje na rok 2026! 👀 Subskrybenci newslettera dowiedzą się z wyprzedzeniem o dacie premiery! Link do zapisów w bio 🔗 ♬ 2:23 AM - しゃろう

Drugi adres, społeczność internetowa

W obliczu tego napływu założycielki nabyły już drugą nieruchomość: Zamek-Opactwo Camon w Ariège, w którym również odbywają się letnie sesje. Dla tych, które nie mogą podróżować, zespół stworzył „Pocket Château”, społeczność internetową, którą członkinie nazywają „powolnym internetem”: bez reklam, bez spamu, bez presji. Ponad 500 kobiet z około dwudziestu krajów spotyka się tam już, aby uczestniczyć w warsztatach i wydarzeniach wirtualnych.

XIII-wieczny zamek, 300 kobiet i wspólne marzenie: „Camp Château” w końcu dowodzi, że istnieje trzecia droga między masową turystyką a wygórowanymi cenami emerytur. Bez króla, bez miliardera: tylko solidarność, odrobina śmiałości i 11 000 kobiet na liście oczekujących.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Mając zaledwie 14 lat, Adhara Pérez Sánchez ma IQ wyższe niż Albert Einstein

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 3 lat zdiagnozowano u niej autyzm. Niestety, w szkole była prześladowana i ignorowana przez nauczycieli. Adhara...

