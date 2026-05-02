Trzysta kobiet łączy siły, aby kupić zamek i poprowadzić letni obóz wyłącznie dla dorosłych.

Wystarczyło ogłoszenie o nieruchomości i iskra inspiracji, by wszystko się zaczęło. Trzysta kobiet z całego świata połączyło swoje oszczędności, aby kupić 800-letni zamek w południowo-zachodniej Francji i przekształcić go w ośrodek wypoczynkowy zarezerwowany dla dorosłych kobiet.

Wszystko zaczyna się od zauroczenia w sieci

Historia „Camp Château” zaczyna się jak nieprawdopodobny scenariusz. Philippa Girling, była dyrektor finansowa, i jej córka Leah Lykins natknęły się na ogłoszenie w internecie: na sprzedaż wystawiono zamek Château de Béduer w regionie Lot we Francji. XIII-wieczna średniowieczna forteca, wznosząca się nad doliną Célé, kilka kilometrów od Figeac. „Byliśmy zachwyceni tym budynkiem. Szukaliśmy jakiegokolwiek pretekstu, żeby go kupić” – powiedziała Leah Lykins magazynowi People .

Nowy model współwłasności

Problem polegał na tym, że obie kobiety nie były w stanie samodzielnie sfinansować takiego zakupu. Zrodził się wówczas pomysł nowatorskiego modelu: kolektywnej współwłasności, otwartej na inne kobiety podzielające to samo marzenie. Na apel odpowiedziało ponad 300 osób, do których dołączyła trzecia współzałożycielka, Lynda Coleman. „Zgromadziliśmy wszystkie te kobiety, niektóre znaliśmy, inne w ogóle nie” – wspomina Coleman. W sumie grupa zebrała około 2,3 miliona dolarów na zakup zamku oraz dodatkowe 325 000 dolarów na jego renowację i dostosowanie do przepisów budowlanych.

Sześć dni, pięć nocy, bez presji

Koncepcja „Camp Château” jest prosta i przejrzysta: sześć dni, pięć nocy, all-inclusive – zakwaterowanie, posiłki, wino, zajęcia i wycieczki. Dostępnych jest ponad osiem warsztatów dziennie: joga, jazda konna, kajakarstwo, ogrodnictwo, lekcje gotowania, malarstwo, medytacja, wizyty na lokalnych targach lub drzemka przy basenie. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach wieloosobowych dla pięciu do ośmiu osób lub w namiotach glampingowych rozstawionych na ośmiohektarowym parku. „Staramy się, aby nic nie było stresujące” – wyjaśnia Philippa Girling. Uczestnicy mają od 19 do ponad 70 lat i pochodzą z różnych środowisk.

Sukces, który przerósł wszelkie oczekiwania

Liczby mówią same za siebie. W 2023 roku, w pierwszym roku działalności, zamek gościł 240 obozowiczów. Na rok 2026 zaplanowano już 1850 miejsc – a w 2027 roku spodziewanych jest ponad 2100. Filmy publikowane na TikToku podniosły popyt do nieoczekiwanego poziomu: lista oczekujących liczy obecnie ponad 11 000 kobiet. Ten entuzjazm odzwierciedla coś głębokiego – potrzebę posiadania własnej przestrzeni, wśród kobiet, bez ukrytych intencji.

Drugi adres, społeczność internetowa

W obliczu tego napływu założycielki nabyły już drugą nieruchomość: Zamek-Opactwo Camon w Ariège, w którym również odbywają się letnie sesje. Dla tych, które nie mogą podróżować, zespół stworzył „Pocket Château”, społeczność internetową, którą członkinie nazywają „powolnym internetem”: bez reklam, bez spamu, bez presji. Ponad 500 kobiet z około dwudziestu krajów spotyka się tam już, aby uczestniczyć w warsztatach i wydarzeniach wirtualnych.

XIII-wieczny zamek, 300 kobiet i wspólne marzenie: „Camp Château” w końcu dowodzi, że istnieje trzecia droga między masową turystyką a wygórowanymi cenami emerytur. Bez króla, bez miliardera: tylko solidarność, odrobina śmiałości i 11 000 kobiet na liście oczekujących.