Inteligentne kolczyki mogą zidentyfikować napastnika i powiadomić władze

W obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo osobiste, liczne innowacje technologiczne mają na celu ochronę potencjalnych ofiar napaści. Niektóre z tych pomysłów pochodzą od bardzo młodych wynalazców. Tak jest w przypadku Bohlale Mphahlele, południowoafrykańskiego nastolatka, który zaprojektował inteligentne kolczyki, które potrafią zidentyfikować napastnika i wysłać ostrzeżenie do władz.

Wynalazek mający na celu poprawę bezpieczeństwa

Szesnastoletnia Bohlale Mphahlele zaprojektowała ten technologiczny projekt, aby pomóc ofiarom napaści szybko i dyskretnie reagować. Jej pomysł opiera się na codziennym akcesorium: parze kolczyków. Te inteligentne kolczyki miałyby zawierać kilka zminiaturyzowanych komponentów elektronicznych, w tym kamerę i system komunikacji.

Celem jest umożliwienie użytkownikowi uruchomienia urządzenia zabezpieczającego w niebezpiecznej sytuacji. Według doniesień medialnych, kolczyki mogą rejestrować obraz napastnika i automatycznie przesyłać informacje do systemu alarmowego.

Dyskretny i szybki system

Koncepcja wymyślona przez nastolatka opiera się na prostym mechanizmie. Gdy osoba poczuje się zagrożona, może aktywować urządzenie dyskretnym gestem lub wbudowanym przyciskiem. Po aktywacji system będzie mógł:

zrób zdjęcie osoby naprzeciwko

zapisywać pewne przydatne informacje

przekazać ostrzeżenie władzom lub kontaktowi alarmowemu

Celem jest uniemożliwienie ofierze korzystania z telefonu w stresującej lub niebezpiecznej sytuacji. Tego typu urządzenie mogłoby również zachować dowody wizualne, które mogłyby pomóc w identyfikacji podejrzanego.

Innowacja inspirowana wyzwaniami bezpieczeństwa

Stworzenie tego projektu wpisuje się w kontekst, w którym technologie noszone są coraz częściej wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa osobistego. W ostatnich latach kilka firm opracowało inteligentne akcesoria – bransoletki, wisiorki czy aplikacje mobilne – zdolne do wysyłania sygnału alarmowego w razie zagrożenia. Urządzenia inteligentne dedykowane bezpieczeństwu mają zazwyczaj dwa główne cele: umożliwienie szybkiej reakcji i zachowanie wystarczającej dyskrecji, aby nie przyciągać uwagi.

Technologie przenośne rozwijają się w szybkim tempie.

Projekt Bohlale Mphahlele ilustruje również szybki rozwój technologii noszonych. Urządzenia te, zintegrowane z przedmiotami codziennego użytku, takimi jak zegarki, okulary czy biżuteria, mogą teraz zawierać czujniki, systemy geolokalizacji, a nawet zminiaturyzowane kamery.

W dziedzinie bezpieczeństwa innowacje te mogą przyczynić się do rozwoju nowych rozwiązań chroniących ludzi w przestrzeni publicznej. Jednak, jak w przypadku każdej technologii związanej z przechwytywaniem obrazu lub transmisją danych, ich wykorzystanie rodzi również pytania dotyczące ochrony prywatności i zarządzania gromadzonymi informacjami.

W swoim projekcie inteligentnych kolczyków Bohlale Mphahlele prezentuje oryginalny pomysł, który łączy technologię z bezpieczeństwem osobistym. Projektując dyskretny dodatek, który umożliwia szybkie powiadomienie władz i identyfikację napastnika, nastolatka podkreśla potencjał urządzeń podłączonych do sieci w zapobieganiu napaściom. Choć koncepcja ta wciąż jest rozwijana, pokazuje ona, jak innowacje mogą się pojawić, aby rozwiązać ważne problemy społeczne.