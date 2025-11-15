Ces femmes revendiquent un mode de vie « traditionnel » qui fait débat

À contre-courant d’un monde qui valorise l’indépendance et la réussite professionnelle des femmes, un mouvement en ligne prône le retour à un modèle de vie plus ancien : celui de la femme au foyer dévouée à son mari et à ses enfants. Elles se présentent comme des tradwives – contraction des mots anglais traditional et wife – et revendiquent un « idéal de féminité domestique » centré sur la famille, la douceur et la religion. Leur mouvement divise profondément l’opinion, oscillant entre choix personnel, rébellion antiféministe et récupération politique.

Un concept né sur les réseaux sociaux

Né au début des années 2020, le mouvement tradwife s’est popularisé grâce à des créatrices comme Nara Smith ou Hannah Neeleman (connue sur son compte @ballerinafarm). Sur des plateformes comme TikTok et Instagram, elles partagent des vidéos montrant des « scènes de vie idéalisées » : préparation des repas faits maison, ménage méticuleux, gestion du foyer et soins aux enfants. L’esthétique rétro – robes fleuries, tabliers, intérieurs aux tons pastel – évoque les années 1950 et l’image d’une « épouse parfaite », attentive et souriante.

Ce mode de vie séduit certaines femmes qui se disent « lassées de la pression du monde professionnel ou du féminisme moderne ». Pour elles, choisir de rester au foyer représente une forme de liberté, un retour à une féminité perçue comme authentique.

Une idéologie aux multiples facettes

Bien que certaines tradwives se réclament simplement d’un choix personnel, le mouvement est aussi associé à des courants conservateurs, voire d’extrême droite. Selon plusieurs chercheurs, il existe tout un spectre idéologique allant du traditionalisme religieux à des idées plus radicales, proches de l’alt-right.

L’esthétique tradwife – avec son idéal de « femme blanche et docile » – s’inscrit parfois dans une vision nostalgique des années 1950, marquée par une forte hiérarchie entre les sexes. Cependant, toutes les adeptes ne partagent pas ces opinions : certaines affirment que leur engagement n’a rien de politique et qu’il s’agit simplement de « valoriser le rôle domestique moderne, sans rejeter les autres choix de vie féminins ».

L’ère de « l’influence domestique »

La visibilité du mouvement doit beaucoup aux réseaux sociaux. Ces femmes filment leur quotidien sous un angle esthétique, un contenu qui attire des millions de vues. Le paradoxe, toutefois, est que beaucoup d’entre elles gagnent leur vie grâce à leur activité d’influenceuses. Ainsi, derrière l’image du foyer « hors du monde moderne » se cache souvent un modèle économique bien ancré dans la sphère numérique et publicitaire.

Cette contradiction – entre rejet de la société de consommation et usage intensif des codes du marketing – alimente les critiques. Des historiennes, comme Marissa C. Rhodes, rappellent que « ces représentations enjolivent le passé et propagent une image fausse de la vie domestique d’antan, souvent marquée par une charge de travail lourde et peu valorisée ».

Le libre choix avant tout

Au-delà des polémiques, une idée émerge parmi les défenseurs de ce mode de vie : celle du choix. Certaines tradwives affirment qu’il ne s’agit pas de rejeter le féminisme, mais de « redéfinir la liberté féminine en incluant le droit de se consacrer à sa famille ». Comme le résume l’historienne Marissa C. Rhodes, « l’essentiel est que les femmes puissent choisir ce qui les rend heureuses » – que ce soit une carrière, la maternité, ou les deux.

En définitive, le phénomène tradwife illustre les tensions contemporaines autour du genre, du travail et de l’identité. Derrière les robes vintage et les cuisines impeccables, se joue un débat profond sur la place des femmes dans la société : émancipation individuelle ou retour en arrière ? Dans un monde de plus en plus polarisé, peut-être que la clé réside, comme le rappellent certaines voix, dans la liberté de chaque femme de définir son propre chemin.