Ten były francuski astronauta wywołał poruszenie w pierwszym rzędzie pokazu mody

Na pokazach mody pierwsze rzędy często zajmują gwiazdy kina, muzyki czy mediów społecznościowych. Czasami niespodziewany gość przyciąga uwagę. W Paryżu, podczas niedawnego pokazu Chanel jesień/zima 2026/2027, obecność francuskiej astronautki Claudie Haigneré w pierwszym rzędzie wzbudziła ciekawość zarówno gości, jak i internautów.

Nieoczekiwany gość na Paryskim Tygodniu Mody

Pokaz Chanel jesień/zima 2026/2027, który odbył się w Grand Palais, zgromadził liczne osobistości ze świata mody. Wśród gości szybko zauważono obecność Claudie Haigneré. Była astronautka, rozpoznawalna po krótkiej fryzurze i stonowanym stylu, siedziała w pierwszym rzędzie. Miała na sobie czarny strój składający się z szerokich spodni i haftowanej marynarki. Jej pojawienie się zaskoczyło niektórych obserwatorów, którzy nie są przyzwyczajeni do obecności osobistości ze świata nauki na tego typu wydarzeniach.

Zaproszenie powiązane z osobistą historią

Obecność Claudie Haigneré na pokazie nie była przypadkowa. Była związana z karierą projektanta Matthieu Blazy'ego. Zanim belgijski projektant objął stanowisko szefa dużego domu mody, inspirował się francuskim astronautą w swojej kolekcji dyplomowej zaprezentowanej w 2006 roku w brukselskiej szkole mody La Cambre. Już wtedy wyobrażał sobie sylwetki inspirowane eksploracją kosmosu, z technicznymi kształtami i nawiązaniami do skafandrów astronautów.

Claudie Haigneré, pionierka eksploracji kosmosu

Claudie Haigneré jest ważną postacią w europejskiej eksploracji kosmosu. W 1996 roku została pierwszą Francuzką, która poleciała w kosmos podczas misji Cassiopee na pokładzie statku kosmicznego Sojuz TM-24. Następnie, w 2001 roku, wzięła udział w drugiej misji, stając się pierwszą Europejką, która odwiedziła Międzynarodową Stację Kosmiczną. Łącznie spędziła w kosmosie ponad 25 dni podczas swoich misji.

Krótko mówiąc, obecność Claudie Haigneré w pierwszym rzędzie paryskiego pokazu mody zaskoczyła wielu obserwatorów. To zaproszenie podkreśla również niekiedy nieoczekiwane powiązania między modą, nauką i artystyczną inspiracją. Była astronautka, pionierka eksploracji kosmosu i czołowa postać francuskich badań naukowych, wciąż zaznacza swoją obecność, nawet w dziedzinach bardzo odmiennych od kosmosu.

Inteligentne kolczyki mogą zidentyfikować napastnika i powiadomić władze

