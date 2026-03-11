Ten były francuski astronauta wywołał poruszenie w pierwszym rzędzie pokazu mody

Na pokazach mody pierwsze rzędy często zajmują gwiazdy kina, muzyki czy mediów społecznościowych. Czasami niespodziewany gość przyciąga uwagę. W Paryżu, podczas niedawnego pokazu Chanel jesień/zima 2026/2027, obecność francuskiej astronautki Claudie Haigneré w pierwszym rzędzie wzbudziła ciekawość zarówno gości, jak i internautów.

Nieoczekiwany gość na Paryskim Tygodniu Mody

Pokaz Chanel jesień/zima 2026/2027, który odbył się w Grand Palais, zgromadził liczne osobistości ze świata mody. Wśród gości szybko zauważono obecność Claudie Haigneré. Była astronautka, rozpoznawalna po krótkiej fryzurze i stonowanym stylu, siedziała w pierwszym rzędzie. Miała na sobie czarny strój składający się z szerokich spodni i haftowanej marynarki. Jej pojawienie się zaskoczyło niektórych obserwatorów, którzy nie są przyzwyczajeni do obecności osobistości ze świata nauki na tego typu wydarzeniach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez declanchan (@declanchan)

Zaproszenie powiązane z osobistą historią

Obecność Claudie Haigneré na pokazie nie była przypadkowa. Była związana z karierą projektanta Matthieu Blazy'ego. Zanim belgijski projektant objął stanowisko szefa dużego domu mody, inspirował się francuskim astronautą w swojej kolekcji dyplomowej zaprezentowanej w 2006 roku w brukselskiej szkole mody La Cambre. Już wtedy wyobrażał sobie sylwetki inspirowane eksploracją kosmosu, z technicznymi kształtami i nawiązaniami do skafandrów astronautów.

Claudie Haigneré, pionierka eksploracji kosmosu

Claudie Haigneré jest ważną postacią w europejskiej eksploracji kosmosu. W 1996 roku została pierwszą Francuzką, która poleciała w kosmos podczas misji Cassiopee na pokładzie statku kosmicznego Sojuz TM-24. Następnie, w 2001 roku, wzięła udział w drugiej misji, stając się pierwszą Europejką, która odwiedziła Międzynarodową Stację Kosmiczną. Łącznie spędziła w kosmosie ponad 25 dni podczas swoich misji.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Fine Art Of Flying (@thefineartofflying)

Krótko mówiąc, obecność Claudie Haigneré w pierwszym rzędzie paryskiego pokazu mody zaskoczyła wielu obserwatorów. To zaproszenie podkreśla również niekiedy nieoczekiwane powiązania między modą, nauką i artystyczną inspiracją. Była astronautka, pionierka eksploracji kosmosu i czołowa postać francuskich badań naukowych, wciąż zaznacza swoją obecność, nawet w dziedzinach bardzo odmiennych od kosmosu.