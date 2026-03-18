57-letnia aktorka Gillian Anderson mówi o presji, jaką wiek wywiera na kobiety

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@gilliana / Instagram

Starzenie się w oczach opinii publicznej nigdy nie jest neutralne, zwłaszcza dla kobiet. Amerykańska aktorka Gillian Anderson, znana od lat 90., zabiera głos, by zakwestionować te oczekiwania. W swoich ostatnich publicznych wypowiedziach zachęca nas do ponownego przemyślenia naszego stosunku do wieku z większą swobodą i delikatnością.

Po prostu powiedz „nie” dyskryminacji ze względu na wiek

W kilku wywiadach dla L'Oréal Paris, relacjonowanych przez ELLE , Gillian Anderson porusza temat, który wciąż jest zbyt rzadko poruszany: dyskryminację ze względu na wiek . Krytykuje uporczywe przekonanie, że kobiety mają swoją „datę ważności”, szczególnie w mediach i kręgach kulturalnych. Nawet w przypadku udanej kariery, presja związana z wyglądem i wiekiem pozostaje bardzo realna.

Według niej zjawisko to wykracza daleko poza celebrytów. Jest częścią systemu, w którym kobiety są jeszcze bardziej oceniane pod kątem wizerunku i młodości. A przede wszystkim, dotyka każdego w tym czy innym momencie. Jej słynne powiedzenie – „Akceptacja wieku oznacza odmowę zniknięcia” – doskonale podsumowuje jej stanowisko: starzenie się nigdy nie powinno oznaczać znikania.

Starzeć się, ale przede wszystkim stawać się sobą

Daleka od alarmistycznych stwierdzeń o upływie czasu, amerykańska aktorka Gillian Anderson oferuje bardziej pozytywną i ugruntowaną perspektywę. Twierdzi, że wiek może być czasem samopotwierdzenia. Z wiekiem często przychodzi większa perspektywa, pewność siebie i jasność co do tego, czego naprawdę pragniesz.

Zamiast postrzegać ten etap jako stratę, zachęca nas do spojrzenia na niego jako na ewolucję. Sposób na ponowne nawiązanie kontaktu z samym sobą, naszymi ciałami i pragnieniami – bez konieczności podporządkowywania się niekiedy nierealistycznym oczekiwaniom zewnętrznym. W tym podejściu twoje ciało nie jest „mniejsze”, jest inne, żywe i transformujące się. I to zasługuje na celebrację, a nie na korygowanie.

Standardy pozostają nierówne

Przemówienie aktorki podkreśla również dobrze znaną rzeczywistość: zasady gry nie są takie same dla wszystkich. W wielu dziedzinach mężczyźni utożsamiają swój wiek z doświadczeniem, charyzmą lub wiarygodnością. Z kolei kobiety często pozostają ograniczone znacznie bardziej rygorystycznymi standardami młodości i pożądania.

Ta presja nie występuje w izolacji. Pogłębiają ją inne, głęboko zakorzenione oczekiwania dotyczące wyglądu, wizerunku ciała i sukcesu. W rezultacie starzenie się może stać się kolejnym polem do osądu. Podkreślając te nierówności, Gillian Anderson pomaga rozpocząć niezbędny dialog na temat tego, jak społeczeństwo postrzega – i ceni – kobiety na przestrzeni lat.

Słowa, które zmieniają paradygmat

Amerykańska aktorka Gillian Anderson nie jest jedyną osobą, która wypowiada się na te tematy; jej głos wpisuje się w szerszy ruch. Coraz więcej celebrytów potępia normy związane z wiekiem, szczególnie w branży rozrywkowej.

Te świadectwa wydobywają na światło dzienne doświadczenia, które przez długi czas były ignorowane. Pomagają również poszerzyć perspektywę, ukazując bogate, rozwijające się ścieżki dla kobiet, dalekie od utrwalonych w młodości. Choć nie zmienia to wszystkiego z dnia na dzień, to już zmienia coś istotnego: sposób, w jaki o tym mówimy.

Ostatecznie Gillian Anderson zachęca nas do wyjścia poza ograniczające spojrzenie i spojrzenia na wiek jako przestrzeń możliwości. Nie ma konkretnego czasu na odrodzenie się, kochanie, tworzenie czy zmianę kierunku. Każda podróż jest wyjątkowa i nie ma uniwersalnego harmonogramu, którego można by się trzymać. Ostatecznie nie chodzi tylko o wiek, ale o perspektywę. I możesz wybrać tę perspektywę, która będzie głęboko szanować wszystko, czym jesteś dzisiaj.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Ta profesjonalna surferka otrzymuje pierwszą „dziką kartę macierzyńską”, co stanowi znaczący postęp w tej dyscyplinie sportu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

