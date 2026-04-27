Naukowcy odkryli zaskakującą „wadę” u osób wysoce inteligentnych.

Samotność jest często przedstawiana jako „wada, którą należy naprawić”. Najnowsze badania sugerują, że warto przemyśleć ten pogląd. Według tych badań, cieszenie się chwilami samotności może wiązać się u niektórych osób z „wysoką inteligencją i dobrą autonomią emocjonalną”.

Czy samotność jest naprawdę wadą?

Słowo „wada” wymaga tu doprecyzowania. Samodzielne spędzanie czasu nie stanowi problemu. Niektórzy ładują baterie w towarzystwie innych, podczas gdy inni odnajdują równowagę w ciszy, spokoju i przestrzeni osobistej.

Nie wszyscy funkcjonujemy w ten sam sposób i to jest całkowicie normalne. Preferowanie samotności nie oznacza smutku, odrzucenia innych ani niezręczności w kontaktach towarzyskich. Może po prostu odzwierciedlać inny temperament. Nie ma więc nic złego w cieszeniu się własnym towarzystwem. Potrzeba samotności może być równie uzasadniona, jak potrzeba interakcji społecznych.

Co pokazują badania

Badanie , opublikowane w British Journal of Psychology , objęło około 5000 uczestników. Naukowcy zaobserwowali, że osoby, które bardziej ceniły samotność, szczególnie w środowisku miejskim, miały średnio wyższe IQ i wysoki poziom satysfakcji osobistej.

Nie chodzi o to, że wszyscy inteligentni ludzie chcą żyć samotnie, ani że osoby towarzyskie są mniej skłonne do tego. To raczej statystyczny trend obserwowany w grupie, ze wszystkimi niuansami, które to pociąga za sobą. Wyniki te sugerują przede wszystkim, że niektóre osoby o silnych zdolnościach poznawczych wydają się mniej zależne od częstych interakcji społecznych, aby czuć się dobrze.

Dlaczego można to wyjaśnić

Naukowcy proponują teorię zwaną „teorią sawanny”. Zgodnie z tą hipotezą, nasi przodkowie wykształcili zachowania przystosowane do życia w grupie, co było niezbędne do przetrwania.

Współczesne środowiska są dziś bardziej złożone i niekiedy wymagają od jednostki wysokiego poziomu adaptacji. Osoby o wysokiej inteligencji mogą zatem czuć się swobodniej, radząc sobie samodzielnie w pewnych sytuacjach, rozwiązując problemy lub organizując codzienne życie bez ciągłego poszukiwania stymulacji społecznej. Innymi słowy, mogą czerpać większy komfort z autonomicznego funkcjonowania.

Bogactwo, które często jest źle rozumiane

Wybrana samotność bywa błędnie interpretowana jako wycofanie. Może być jednak również synonimem skupienia, kreatywności i głębokiej refleksji.

Niektórzy potrzebują ciszy, by myśleć, tworzyć, czytać, uczyć się lub po prostu naładować baterie. Inni lubią naprzemiennie spotykać się z ludźmi i spędzać czas w samotności. Ponownie, żadne podejście nie jest lepsze od innego. Cieszenie się samotnością nie czyni cię zimnym, obcym czy nieprzystępnym. Może po prostu oznaczać, że wiesz, co jest dla ciebie dobre.

Nie ma jednej drogi do spełnienia.

Należy pamiętać, że pojedyncze badanie nigdy nie definiuje danej osoby w pełni. Inteligencja jest wielowymiarowa, podobnie jak osobowość, a każdy znajduje swoją równowagę na swój sposób. Niektórzy ludzie rozwijają się w ciągłej interakcji, wspólnych projektach i energii grupy. Inni rozwijają się lepiej w autonomii, spokoju i cichych przestrzeniach. Kluczem nie jest podporządkowanie się normom społecznym, ale szacunek dla własnego, naturalnego sposobu funkcjonowania.

Ostatecznie, badania te przypominają nam przede wszystkim o jednym: to, co czasami zbyt pochopnie określamy mianem „wady”, może być po prostu innym sposobem bycia na świecie. A ta ludzka różnorodność jest prawdziwym atutem.