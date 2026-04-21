Robot osiąga historyczny wynik w półmaratonie i na nowo rozpala debatę

Fabienne Ba.
19 kwietnia 2026 roku, podczas Półmaratonu Yizhuang na obrzeżach Pekinu, doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Po raz pierwszy roboty humanoidalne wzięły udział w biegu długodystansowym obok biegaczy, na trasie równoległej. Jedna z nich szczególnie wyróżniła się, pokonując 21,0975 km w około 50 minut – spektakularny czas, przewyższający obecne osiągnięcia człowieka na tym dystansie.

Występ wykraczający poza ludzkie standardy

Dla porównania, rekord świata w półmaratonie należy do Jacoba Kiplimo, który w marcu 2026 roku w Lizbonie uzyskał czas 57 minut i 20 sekund. Różnica jest zatem znacząca i ilustruje „imponujący potencjał tych nowych technologii” – zauważyli organizatorzy. Pomimo upadku tuż przed metą, robot był w stanie ukończyć bieg dzięki interwencji zespołu technicznego, co dowodzi, że maszyny te, choć zaawansowane, wciąż polegają na pomocy człowieka.

Szybka ewolucja robotyki

Tego typu występy świadczą o szybkim postępie w dziedzinie robotyki. Zaledwie rok wcześniej, podczas podobnego wydarzenia, najbardziej zaawansowane roboty pokonywały ten dystans w ponad dwie i pół godziny. Zorganizowane jako pokaz technologiczny, wydarzenie zgromadziło około stu robotów, każdemu w asyście inżynierów, aby zademonstrować postępy w zakresie mobilności, równowagi i wytrzymałości.

Między fascynacją a lękami

Ta spektakularna demonstracja nieuchronnie na nowo rozpala pytania o rolę maszyn w naszym społeczeństwie. Roboty, przez długi czas ograniczone do zadań przemysłowych, wydają się teraz zdolne do konkurowania z ludźmi, a nawet ich prześcigania w złożonych dziedzinach fizycznych. Te postępy przywodzą na myśl światy wyobrażone przez autorów takich jak Isaac Asimov czy Philip K. Dick, gdzie granica między ludźmi a maszynami staje się coraz bardziej niewyraźna.

Ostatecznie ten występ stanowi symboliczny kamień milowy w ewolucji robotyki. Choć jego spektakularny charakter jest urzekający, stawia również istotne pytania o granice, etykę i przyszłość współistnienia człowieka i maszyny. Jedno jest pewne: technologia wciąż przesuwa granice tego, co możliwe, czasem szybciej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.

