« Ce corps n’est pas une chance, c’est une décision » : elle inspire des milliers de femmes

Body positive
Fabienne Ba.
@lilie_dietcoach/Instagram

À 42 ans, mère de 3 enfants, Lili partage un message puissant sur Instagram : son corps n’est pas le fruit de la génétique ou du hasard, mais le résultat d’un choix quotidien. Une parole honnête et motivante qui bouscule les idées reçues, et inspire certaines femmes.

Briser le mythe du corps « chanceux »

Dans un post devenu viral, Lili affirme : « Ce corps, c’est tout sauf de la chance ». Un message à contre-courant des discours qui attribuent la forme physique à la génétique ou à un « bon métabolisme ». Pour elle, il s’agit au contraire d’un engagement sur le long terme : 10 années d’entraînements réguliers, d’alimentation consciente, et surtout d’un travail sur le mental.

Ce qu’elle partage, c’est une vérité souvent tue : il n’y a pas de transformation durable sans constance. Et surtout, pas besoin de se sacrifier. Lili adopte une approche réaliste et bienveillante, loin des régimes extrêmes. Son mode de vie repose sur l’équilibre, l’autodiscipline et le respect de soi.

Un mode de vie, pas un sacrifice

L’un des points clés de son témoignage, c’est cette nuance essentielle : elle ne parle pas de privation, mais de choix répétés. « Ce ne sont pas des sacrifices, c’est devenu mon mode de vie », explique-t-elle. Elle prône une alimentation flexible, sans frustration, et des séances de sport compatibles avec le quotidien d’une femme active et mère de famille.

Ce discours est d’autant plus inspirant qu’il valorise l’idée d’une transformation possible après 35 ans. Lili s’adresse directement à celles qui se sentent oubliées par l’industrie du bien-être : les femmes qui jonglent entre vie pro, maternité, fatigue et responsabilités. Son message : il est encore temps de se sentir forte, alignée et libre dans son corps.

Inspirer sans culpabiliser

À travers son contenu, Lili réussit un équilibre rare : motiver sans juger, encourager sans imposer. Elle ne promet pas de miracles, mais une transformation progressive, basée sur la régularité et l’amour de soi. Son approche parle à une génération de femmes qui veulent prendre soin d’elles, sans renoncer à leur vie réelle. Et ce qu’elle transmet va bien au-delà du physique : énergie, mental, confiance. Ce sont ces piliers qu’elle met en avant dans son travail de coach.

Loin des injonctions habituelles, Lili redonne ainsi aux femmes le pouvoir de décider pour elles-mêmes. Elle ne vend pas une image, mais une démarche. Celle d’un corps choisi, construit avec bienveillance et constance. Son message résonne : ce n’est pas une question de chance, mais de décision.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Cheveux gris : ce qui change vraiment quand on accepte sa couleur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cheveux gris : ce qui change vraiment quand on accepte sa couleur

Longtemps associés à la vieillesse ou au laisser-aller, les cheveux gris se transforment aujourd’hui en un véritable symbole...

Cette marque fait entrer l’inclusion dans la mode comme jamais auparavant

La mode évolue sans cesse, et Primark le prouve avec éclat. L’enseigne a récemment introduit « Sophie »,...

Cette grand-mère de 81 ans est devenue la DJ la plus en vue de son pays

David Guetta a du souci à se faire ! Cette mamie de 81 ans manie les platines sans...

« Une femme avec une barbe ? » : elle réplique aux commentaires sur son corps

Face à la cruauté des réseaux sociaux, certaines voix refusent de se taire. C’est le cas de @kaonasmr,...

Moquée pour ses formes, elle en fait une force (et en tire des revenus)

Danielle Gardiner est devenue une figure emblématique du mannequinat grande taille en Grande-Bretagne. Après avoir atteint la taille...

Sans maquillage et en pyjama : Lindsay Lohan se montre comme jamais à 39 ans

Dans un pyjama noir satiné, les cheveux relevés grossièrement en chignon et le visage démaquillé, Lindsay Lohan, la...