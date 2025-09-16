« En vieillissant, on nous a rabaissées » : à 67 ans, Andie MacDowell défie les diktats

Icône du cinéma des années 1990, Andie MacDowell continue de porter haut la visibilité des femmes qui vieillissent. À 67 ans, l’actrice et mannequin américaine a livré un message clair contre l’âgisme lors de son intervention par message vidéo dans « The Drew Barrymore Show ». Sans détour, elle a rappelé que la pression à « paraître jeune » a longtemps pesé sur les femmes – et qu’elle refuse d’y souscrire.

« Je n’ai pas à paraître jeune »

Dans son intervention, Andie MacDowell adresse un mot de gratitude à la présentatrice l’actrice, productrice, auteure, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d’affaires américaine Drew Barrymore : « Je t’aime, Drew, merci de faire ça ». Elle évoque ensuite le modèle de sa grand-mère, « matriarche, forte, respectée », pour souligner qu’on n’attendait pas des femmes qu’elles paraissent jeunes : « Ce concept n’existait pas… ».

Puis la comédienne enfonce le clou : « Ce concept nous a rabaissées en vieillissant. Il nous a fait ressentir de la honte. J’ai trois petits-enfants et je vais être grand-mère pour eux. Je vais avoir l’apparence que je suis censée avoir, parce que je m’aime. Et je n’ai pas à paraître jeune ! ».

Ce message s’inscrit dans une prise de parole plus large sur l’acceptation de l’âge et la nécessité de sortir de la logique de dissimulation. Au lieu d’encourager la course au « rajeunissement », l’actrice revendique la possibilité de se présenter comme une femme de son âge, pleinement.

Afficher fièrement ses cheveux gris, un symbole

Depuis plusieurs années, Andie MacDowell a fait de ses cheveux gris un marqueur d’identité. Elle en a déjà discuté dans la presse, précisant que se teindre pourrait la faire paraître plus jeune – mais que ce n’est ni nécessaire ni souhaité de sa part, car « ce n’est pas une perception qui [la] satisferait ». Pour elle, le confort personnel et la cohérence avec soi-même priment sur le regard extérieur.

Ce choix esthétique a une portée politique : il questionne les attentes qui pèsent sur les actrices et, plus largement, sur les femmes exposées médiatiquement. Il affirme aussi « qu’il existe mille façons d’être féminine, et que la maturité n’en est pas l’ennemie ».

Un engagement constant contre l’invisibilisation

La comédienne a fait de la lutte contre l’invisibilisation des femmes qui vieillissent un fil rouge de ses prises de parole. Dans un entretien avec la journaliste Katie Couric, elle a rappelé que l’épreuve du casting n’est pas la même à tous les âges : « C’est tellement plus simple jusqu’à 30 ans, ensuite ça se gâte ». Ce constat, largement partagé par d’autres actrices, décrit un système où l’âge agit comme une date de péremption implicite pour les rôles féminins.

Loin de se résigner, Andie MacDowell souligne néanmoins que l’expérience et le temps ouvrent d’autres types de personnages, plus nuancés et plus riches. Sa trajectoire récente, marquée par des rôles de femmes complexes et ancrées dans le réel, en témoigne.

Un débat nécessaire, sans injonction

Le message d’Andie MacDowell ne condamne pas les choix individuels (soins, coloration, chirurgie) ; il conteste l’injonction qui ferait de ces options un passage obligé pour continuer d’exister à l’écran. Autrement dit, le problème n’est pas ce que certaines choisissent de faire, mais que trop de femmes se sentent forcées de le faire pour répondre à une norme.

Dans « The Drew Barrymore Show », la discussion s’inscrit d’ailleurs dans un échange collectif sur la santé, la ménopause, l’estime de soi et la façon d’aborder l’âge avec sérénité. Le panel met en avant l’idée d’un choix éclairé et personnel, opposé à la honte ou à la culpabilité.

Pourquoi ces mots comptent

En rappelant qu’elle n’a pas à paraître jeune, Andie MacDowell formule un principe simple : l’âge n’est pas une faute à dissimuler. Son témoignage s’adresse autant aux professionnelles du cinéma qu’au grand public, et rejoint une tendance de fond : visibiliser la diversité des âges et valoriser les parcours au-delà de la jeunesse.

Cette parole est d’autant plus audible qu’elle s’appuie sur des expériences concrètes – l’observation des générations passées, la réalité des castings, la vie de grand-mère – et refuse le sensationnalisme. Il ne s’agit pas de s’opposer à celles qui font d’autres choix, mais de défaire l’équation entre beauté, légitimité et jeunesse.

En choisissant d’accepter pleinement son âge, Andie MacDowell rappelle ainsi qu’il est possible de redéfinir les codes de la beauté au-delà de la jeunesse. Son discours s’inscrit dans un mouvement plus large qui réclame de nouvelles représentations, où chaque étape de la vie est perçue non comme une perte, mais comme une richesse. À travers son témoignage, l’actrice démontre qu’affirmer sa place en vieillissant est une manière d’ouvrir la voie à d’autres femmes, dans le cinéma comme dans la société.