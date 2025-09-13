Cette marque fait entrer l’inclusion dans la mode comme jamais auparavant

La mode évolue sans cesse, et Primark le prouve avec éclat. L’enseigne a récemment introduit « Sophie », sa toute première mannequin vitrine en fauteuil roulant, qui vient redéfinir les codes du retail. Plus qu’un simple « objet de vitrine », cette mannequin symbolise un engagement envers la diversité corporelle et l’inclusion.

Un hommage à Sophie Morgan

« Sophie » n’est pas un prénom choisi au hasard. Il rend hommage à Sophie Morgan, animatrice télé britannique et militante engagée pour les droits des personnes handicapées, qui a co-conçu le projet avec la marque Primark. En fauteuil roulant depuis ses 18 ans, Sophie n’avait jamais vu son corps représenté de manière fidèle dans un espace commercial. Aujourd’hui, elle devient une figure emblématique de visibilité et de représentation.

Chaque détail de cette mannequin vitrine a été pensé pour refléter la réalité du corps en position assise, du fauteuil jusqu’aux moindres détails musculaires. La structure du fauteuil a notamment été pensée pour être à la fois solide face à l’affluence des magasins et fidèle à une esthétique réaliste. Dans une vidéo publiée sur Instagram par l’enseigne Primark, Sophie Morgan confie : « Ce projet me tient énormément à cœur. Il a nécessité plus de 15 ans de réflexion au total ». L’intention est claire : éviter toute caricature et montrer que tous les corps ont leur place dans la mode, sans compromis ni simplifications.

 

Une présence mondiale dans les vitrines

« Sophie » a été déployée simultanément dans 22 magasins phares au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Elle est installée dans les vitrines qui mettent en avant la gamme « Adaptive » de Primark, une collection pensée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

On y trouve des sweats facilitant l’accès aux équipements médicaux, des vestes adaptées aux fauteuils, ou encore des vêtements compatibles avec des dispositifs médicaux comme les pompes à insuline. Cette approche démontre que la mode peut être à la fois tendance et fonctionnelle.

 

Un geste fort pour l’inclusion

Ce lancement a marqué une étape importante dans la mission de Primark : ouvrir la mode à tout le monde, sans exception. Dans un secteur souvent standardisé, où les vitrines véhiculent des idéaux de beauté uniformes, la mannequin vitrine « Sophie » affirme que les corps dits différents ont eux aussi le droit d’être vus et célébrés.

C’est un parfait exemple de la manière dont design, engagement social et innovation produit peuvent se rencontrer pour produire un impact concret. Les personnes en fauteuil roulant peuvent enfin se voir représentés en vitrine, qu’elles soient utilisatrices de fauteuils roulants ou qu’elles recherchent simplement des vêtements qui célèbrent toutes les morphologies.

 

Au final, « Sophie » n’est pas qu’une mannequin vitrine : elle est une déclaration. Dans une industrie où la norme a longtemps dicté ce qui est « beau » ou « acceptable », Primark choisit de mettre en lumière la diversité corporelle et de réinventer le lien entre mode et société. Les vitrines deviennent des espaces inclusifs où chaque corps est valorisé et chaque personne peut se sentir représentée. On dit oui !

