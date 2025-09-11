Cette grand-mère de 81 ans est devenue la DJ la plus en vue de son pays

David Guetta a du souci à se faire ! Cette mamie de 81 ans manie les platines sans trembler et fait danser toute la Suède. Alors que les séniors sont souvent présentés dans des rocking chair ou sur le parquet des guinguettes, l’octogénaire envoie valser les clichés sur l’âge, le casque vissé sur ses cheveux mi-or, mi-gris.

Une DJ de 81 ans qui a le rythme dans la peau

Il n y a pas d’âge pour faire la fête et se déhancher sur du bon son. Ce n’est pas Madelein Mansson qui dira le contraire. Si certaines de ses conscrites utilisent leur main froissée pour faire du tricot ou jouer au bingo, l’octogénaire pétillante, elle, s’en sert pour balancer le beat et faire vrombir les enceintes. Hissée dans une tenue assortie à la boule à facette, les yeux fardés de paillettes, elle est maîtresse de toutes les soirées suédoises. C’est un peu la “Bob Sinclar” locale, la “diva des platines” made in pays Scandinave.

Le jour, elle divague dans sa maison de retraite de Stockholm et la nuit elle transmet sa fièvre musicale à tous les séniors de Suède, en rafraîchissant des tubes d’époque qui nous font dire “c’était mieux avant”. Celle qui se fait appeler Dj Gloria excelle dans l’art du “boum boum”. Dès qu’elle revêt son casque à strass et lance sa playlist endiablé, les mains claquent en chœur, les hanches se dérident et les corps se laissent aller sur le tempo. Arthrose ou non, sciatique ou pas, les silhouettes s’animent et c’est presque viscéral.

Dans la contrée des aurores boréales, une nouvelle étoile brille au cœur de la nuit et elle s’appelle Dj Gloria. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les séniors ne se couchent pas toujours aux crépuscules avec un téléfilm kitsch en toile de fond ou un livre assommant entre les doigts. Quand l’octogénaire est à l’affiche d’une boîte de nuit, les plus de 50 ans se bousculent devant les videurs pour réviser leur classique. Si vous en doutiez encore, ils savent danser bien plus que le tango.

Une femme qui a eu de nombreuses vies

À voir Dj Gloria, on pourrait croire qu’elle a jonglé avec les molettes toute sa vie. Avant de porter le casque autour du cou, elle a aussi investi d’autres casquettes : chanteuse de jazz, créatrice de vêtements et propriétaire d’un centre de jardinage. Finalement, elle a eu mille vies en une. Elle s’est lancée dans cette carrière de Dj sur le tard, à seulement 62 ans, âge auquel les Dj tirent habituellement leur révérence.

Elle a eu le déclic après le décès de son mari, dont elle a été l’infirmière informelle pendant neuf ans. Loin de se laisser périr et de prendre la poussière dans un fauteuil en velours, la femme, de nature hyperactive, a bravé la tristesse en devenant prof d’aérobic. En préparant ses playlists, elle a eu une sorte de révélation. Celle qui fuit la monotonie de la belote et du tricot, a alors osé ce que beaucoup auraient gardé à l’état de secret ou de rêve inavouable.

Elle s’est initiée à ce métier, dont le talent se jauge à l’attitude des fêtards sous les lumières tamisées. Véritable papesse du dancefloor, Dj Gloria n’a pas tardé à se faire une réputation dans le pays qui a vu naître le groupe Abba.

Son ambition : remixer l’image de l’octogénaire

Dans l’imaginaire collectif, la femme de 80 ans se dessine très nettement. Elle porte un gilet en maille avec un tablier par-dessus, des bas de contention et se laisse bercer par les jeux TV. Elle avance difficilement, avec un troisième pied que l’on nomme “canne”. Dj Gloria change de disque le cœur battant et la musique accrochée au corps. Alors qu’elle est dans un âge qui inspire plutôt la sagesse, la douce Madelein, elle, garde l’énergie de la vingtaine.

Elle se rebelle contre ces normes âgistes qui poussent les séniors à se renfermer dans des loisirs soporifiques et à attendre sagement que la mort les prennent. D’ailleurs, elle a créé des soirées uniquement ouvertes aux plus de 50 ans pour celles et ceux qui regrettent les boums d’antan ou qui sont nés à l’ère des bals. Consciente des contraintes horaires de ces générations de noctambule, peu habituée aux nuits blanches, elle a adapté les créneaux. Les sets se jouent de 18h à 23h pour que les séniors puissent swinguer avant que le marchand de sable ne passe. Dj Gloria chauffe la salle avec son titre “signature” : I Will Survive de Gloria Gaynor. Comme un hymne de résistance qui dit “je vais survivre aux diktats”.

Dj Gloria est la star des platines la plus convoitée de Suède. Elle préfère vibrer sur les Bee Gees plutôt que de devoir supporter le tic-tac angoissant de l’horloge. Son carburant à elle ce n’est pas l’infusion à la camomille : c’est les foules déchaînées.