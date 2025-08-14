Ce test d’illusion fascine le web : ce que vous voyez en dit long sur vous

Psycho
Fabienne Ba.
Moose Photos _ Pexels

Depuis son apparition sur TikTok, cette illusion d’optique divisée en deux lectures possibles intrigue et amuse des milliers d’internautes. Ce que votre regard remarque en premier offrirait un aperçu étonnant de votre manière de penser, entre introspection et action.

Deux images, deux profils psychologiques

L’exemple le plus cité est une image où l’on peut voir soit le visage d’un homme en train de crier, soit une main tendue. Selon la créatrice de contenu Mia Yilin, si votre œil capte d’abord le visage, cela signifie que vous avez une forte tendance à l’introspection. Vous êtes une personne qui accorde de l’importance à la réflexion sur soi, la compréhension de ses propres forces et faiblesses, souvent en quête de calme et de profondeur intérieure.

© Mia Yilin

Profil introspectif ou personnalité tournée vers l’action ?

Ceux qui repèrent en premier la main témoignent plutôt d’une inclination à l’action et à la résolution. Cette perception révélerait une capacité à prendre rapidement des décisions et à faire face avec efficacité aux défis majeurs. Mais attention : cette réactivité peut parfois s’accompagner d’une hésitation accrue face aux décisions du quotidien ou aux choix mineurs, conséquence d’un désir de bien faire.

Ce que dit vraiment l’illusion d’optique

L’intérêt de ces tests réside moins dans la vérité absolue que dans leur pouvoir à susciter l’introspection ou à renforcer la connaissance de soi. Le cerveau filtre la réalité selon nos préférences mentales, nos expériences et nos traits dominants, donnant naissance à des lectures aussi variées qu’il existe de personnalités.

En fin de compte, ce type d’illusion visuelle amuse car il permet, le temps d’un jeu, de porter un nouveau regard sur nos propres réflexes – et d’ouvrir la discussion sur les multiples façons d’appréhender le monde.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
