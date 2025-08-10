Ce que votre façon de serrer les poings dit de vous (et vous surprendra)

Psycho
Fabienne Ba.
Samer Daboul / Pexels

La façon dont vous serrez instinctivement les poings pourrait révéler des aspects insoupçonnés de votre personnalité. Derrière ce geste anodin se cachent des indices sur votre rapport aux autres, vos ambitions et même votre façon d’aborder la vie.

Le pouce parallèle à l’index : l’explorateur curieux

Si, en fermant le poing, votre pouce repose sur le côté de l’index, vous êtes souvent perçu comme une personne avide de découvertes et de connaissances. Votre entourage vous considère comme une source d’expertise et d’idées nouvelles. Vous aimez apprendre, partager et vous améliorer constamment, ce qui fait de vous un moteur dans votre cercle social.

Le pouce caché à l’intérieur : le mystérieux introverti

Lorsque votre pouce est dissimulé sous les autres doigts à l’intérieur du poing, vous affichez une personnalité complexe et difficile à cerner. Vous préférez observer plutôt que vous dévoiler et cultivez une part de mystère. Derrière cette réserve, se cache un désir profond de croissance personnelle, même si vous ne partagez pas facilement vos pensées.

Le pouce fermement enroulé à l’extérieur : la détermination incarnée

Si votre pouce recouvre fermement les autres doigts à l’extérieur du poing, cela traduit une grande détermination et une volonté de fer. Vous êtes une personne d’action, guidée par des objectifs clairs et une ambition contagieuse. Votre entourage trouve en vous une source d’inspiration et de motivation.

Le pouce replié sur l’index : le perfectionniste attentif

Enfin, si votre pouce se replie soigneusement sur l’index, c’est le signe d’un esprit méticuleux et attentif aux détails. Vous aimez que les choses soient justes et bien faites, et vous repérez facilement les erreurs. Ce perfectionnisme est une force, mais il peut aussi vous pousser à vouloir tout contrôler : n’hésitez pas à lâcher prise de temps en temps.

La manière dont nous serrons les poings est souvent inconsciente, mais elle peut refléter des traits fondamentaux de notre personnalité : curiosité, réserve, détermination ou perfectionnisme. Un simple geste qui, finalement, en dit parfois bien plus long que des mots.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
« Je n’aime pas les gens » : ce que cela révèle (en bien) sur votre personnalité

