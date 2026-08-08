Cette femme montre ce que coûte le fait de vouloir rentrer dans des cases

La société voudrait nous faire rentrer dans des cases étriquées à l’intérieur desquelles notre personnalité n’a presque pas de place pour exister. Il faut se recroqueviller dans un moule prédéfini pour ne pas traîner l’étiquette de la « personne bizarre » ou subir des moqueries. Cependant à trop vouloir se fondre dans la masse, on finit par briser ce qui nous définit et ce qui fait notre singularité. Une triste réalité que la créatrice de contenu Liv Nevill (@livnevill) a réussi à illustrer à travers une métaphore visuelle aussi parlante que violente.

Une image brutale de l’expression « rentrer dans des cases »

Pendant toute notre vie, on a toujours appris à « suivre le mouvement ». Ça a d’abord commencé dans la cour de récréation, plus grande mise à l’épreuve du regard des autres. Au lieu de choisir des vêtements en toute liberté, on les sélectionnait selon leur cote de popularité et pour répondre à l’effet de groupe. On a arboré la mèche de côté lorsque c’était son heure de gloire alors que l’on savait que ce n’était pas la coiffure la plus à notre avantage. On a succombé à la tendance emo-gothique alors que notre vraie nature était plutôt romantico-kawaï. Parce que si on dérogeait à cette uniformité collective, on risquait de devenir un bouc émissaire, une cible facile.

Il suffisait parfois d’un petit détail ridicule pour connaître le même sort que le vilain petit canard : un bouton purulent placé au mauvais endroit, des bagues aux dents, un jean exempt de sigles ou un sac jugé trop « enfantin » par une horde impitoyable d’ados prépubères. Alors on s’est habitué à réprimer nos goûts, nos envies, nos avis jusqu’à faire disparaître notre identité toute entière sous de faux-semblants.

Rentrer dans le moule était presque un moyen de survie. Pourtant, si on s’est sentie « protégée » en se pliant à ces règles que personne ne dit mais que tout le monde suit, ça nous a détruit. Et la créatrice de contenu Liv Nevill (@livnevill) a matérialisé cet auto-sabotage en une courte vidéo, très explicite. Elle tente de faire rentrer une assiette ronde dans un verre haut. Nul besoin d’être un as de la géométrie pour savoir que c’est impossible. Alors pour y parvenir, elle balance l’assiette sur le sol et il n’en reste que des petits morceaux. De cette façon l’assiette peut tenir dans le verre et c’est bien plus qu’une question de vaisselle.

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« Arrêtez de vous briser » : le message préventif en filigrane

Cette vidéo n’est pas une énigme mathématique, ni un genre de casse-tête avec le contenu du placard de la cuisine. C’est la personnification d’une fâcheuse habitude que l’on a toutes et tous adoptée à un moment donné de notre existence. Qui n’a jamais renoncé à porter une tenue simplement par crainte des retombées ? Qui n’a jamais menti sur ses préférences musicales ou sur son tube préféré pour citer un titre plus « passable » et unanime ?

C’est ce que la créatrice de contenu Liv Nevill (@livnevill) tente de nous faire comprendre, armée de sa bienveillance. Avec cette métaphore imagée, elle veut provoquer une prise de conscience. « Ce qu’il se passe quand tu essaies de te réduire pour entrer dans le moule ? », décrit-elle en légende, insistant sur les conséquences d’une telle « mise en boîte ».

Comme elle le dit également, à trop vouloir correspondre à un idéal de société « nous nous séparons et négligeons des morceaux de nous-mêmes dans le processus ». Les bouts d’assiettes sont la personnification de notre identité, réduite à néant, fissurée, abîmée. Ces cases sont en réalité des cages et elles emprisonnent tout ce qui nous constitue. Sauf qu’on ne veut pas être comme une Barbie enfermée dans son écrin plastique.

Une invitation à se réconcilier avec soi-même

Si cette métaphore frappe autant, c’est parce qu’elle met en lumière une violence silencieuse que l’on banalise souvent : celle de devoir constamment se modifier pour mériter sa place. On ne parle pas ici d’un simple changement de style ou d’une envie d’évoluer, mais de ces petites renonciations répétées qui finissent par nous éloigner de la personne que l’on est réellement.

À force de vouloir être validée, acceptée ou simplement laissée tranquille, on apprend parfois à mettre certaines parties de soi en sourdine. Une passion jugée étrange, une personnalité trop exubérante, une sensibilité considérée comme excessive, une façon de s’habiller qui sort du cadre… Tout ce qui dépasse devient suspect. Alors, plutôt que de prendre le risque d’être critiquée, on choisit parfois de s’effacer.

Pendant longtemps, on nous a appris que la différence était un obstacle. Pourtant, ce sont justement ces aspérités qui créent notre charme, nos souvenirs, nos rencontres et notre manière unique de regarder le monde. Ce que l’on a parfois cherché à cacher est souvent ce qui nous rend les plus mémorables.

Les morceaux de l’assiette brisée dans la vidéo de Liv Nevill (@livnevill) peuvent alors être vus comme une autre image : celle des fragments de soi que l’on peut un jour récupérer. Rien n’oblige à rester prisonnière du moule dans lequel on a essayé de se glisser. On peut recoller les morceaux, retrouver des envies oubliées, renouer avec des goûts que l’on avait abandonnés et réapprendre à se regarder avec davantage de douceur.