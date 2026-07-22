Harcelée par des remarques sur son poids, elle explique comment elle a repris confiance en elle

Pendant longtemps, Paris Tier (@pazlenka) a été la cible de critiques sur son apparence physique. Aujourd’hui, la créatrice de contenu australienne raconte comment elle a transformé cette épreuve en une véritable force intérieure. Son parcours rappelle l’importance de l’acceptation de soi et du respect de son corps.

Un cyberharcèlement qui a laissé des traces

À seulement 23 ans, Paris Tier s’est retrouvée exposée aux regards du public grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et à sa relation avec le joueur de football australien Conor Stone. Cette visibilité a rapidement été accompagnée d’une vague de commentaires négatifs sur son physique. Derrière les écrans, certaines remarques sont devenues particulièrement violentes, allant jusqu’aux insultes et aux menaces. Une situation qui a profondément affecté Paris Tier, au point de fragiliser son bien-être mental.

En 2025, face à cette pression constante, elle a finalement choisi de mettre ses publications Instagram en pause. Cette période difficile l’a poussée à prendre conscience de l’impact que pouvait avoir le regard des autres sur son estime personnelle. Paris Tier raconte avoir traversé des moments où elle n’arrivait plus à trouver l’énergie nécessaire pour sortir de son lit.

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Faire une pause pour mieux se retrouver

Pour retrouver son équilibre, Paris Tier a pris une décision importante : s’éloigner des réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Cette coupure lui a offert l’espace nécessaire pour se recentrer sur elle-même, loin des jugements extérieurs.

Soutenue par son compagnon et ses proches, elle a progressivement appris à ne plus chercher l’approbation des autres. Ce temps de recul lui a permis de reconstruire une relation plus positive avec elle-même. Aujourd’hui, elle affirme avoir changé de perspective : « Je ne parle plus du fait d’être détestée, parce que j’aime qui je suis ». Une phrase qui illustre le chemin parcouru et la confiance retrouvée.

L’acceptation de soi au cœur de sa reconstruction

Pour Paris Tier, la véritable transformation n’est pas liée à son apparence, mais à la façon dont elle se perçoit. Elle explique avoir compris que le bonheur ne dépend pas de l’opinion des autres, mais de la capacité à s’accepter pleinement. Selon elle, vouloir convaincre tout le monde de nous apprécier est une quête impossible.

La clé serait plutôt de construire une estime de soi solide, basée sur ses propres valeurs et non sur les commentaires extérieurs. Paris Tier reconnaît néanmoins que certaines blessures restent présentes. Se reconstruire ne signifie pas effacer totalement les difficultés vécues, mais apprendre à avancer avec davantage de bienveillance envers soi-même.

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Donner une nouvelle image des femmes dans le sport

Après cette expérience, Paris Tier souhaite également faire évoluer les mentalités autour des « WAG », un terme utilisé pour désigner les compagnes de sportifs (« Wives and Girlfriends »). Elle refuse que ces femmes soient uniquement définies par leur relation avec un athlète.

À travers son podcast et ses réseaux sociaux, elle souhaite mettre en avant leurs ambitions, leurs projets et leurs personnalités. Pour Paris Tier, être proche du monde sportif ne signifie pas devoir rester dans l’ombre de son partenaire. Son message est clair : chaque femme peut construire son propre parcours, développer ses talents et prendre sa place, indépendamment de son couple ou du regard des autres.

Le témoignage de Paris Tier montre ainsi qu’il est possible de retrouver confiance après avoir été blessée par des critiques répétées. Son histoire met en lumière une idée essentielle : la valeur d’une personne ne se mesure pas à son apparence ni à l’opinion du public. Une invitation à cultiver l’estime de soi, à célébrer son corps et à avancer avec plus de douceur envers soi-même.