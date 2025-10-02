Sans le savoir, votre place en réunion trahit certains aspects de votre caractère

Fabienne Ba.
fauxels/Pexels

Choisir où s’asseoir autour d’une table de réunion n’est pas anodin. Ce simple acte révèle bien plus que des habitudes : il traduit subtilement votre personnalité, vos ambitions et votre manière d’interagir avec les autres, selon des spécialistes en communication verbale.

Le siège du pouvoir, une position stratégique

Selon Dustin York, professeur en communication verbale à l’université des arts et des sciences de Maryville (Tennessee, États-Unis), le siège situé en bout de table, souvent face à la porte, est celui du leader. Cette place permet de contrôler le déroulement de la réunion, d’observer les allées et venues et d’exercer une influence directe sur les échanges. Les personnes qui choisissent cet emplacement affichent ainsi généralement un besoin d’autorité et d’implication forte.

 

Les places à droite et à gauche du leader, des zones de pouvoir partagées

Plusieurs études montrent que les sièges adjacents au leader sont aussi très recherchés. Le côté droit est perçu comme celui qui détient un pouvoir symbolique plus important, tandis que la gauche confère plus de faveurs. Ces places sont souvent occupées par des collaborateurs souhaitant gravir les échelons ou influencer les décisions sans être directement sous les projecteurs.

Le point focal ou siège du débatteur

À l’opposé du siège du pouvoir se trouve le fameux point focal, occupé fréquemment par un rival ou un débatteur. Cette position directe face au leader signifie souvent une volonté d’affirmer son opposition ou son leadership alternatif, ce qui peut générer une ambiance compétitive ou conflictuelle. Il est conseillé d’être prudent en choisissant ce siège, car il véhicule un message clair d’ambition.

Les places en retrait, pour apaiser et soutenir le groupe

Les sièges plus éloignés sont généralement le domaine des personnalités plus conciliantes et apaisantes. Les personnes qui choisissent ces positions jouent souvent le rôle de médiateurs pour calmer les tensions potentielles et favoriser le travail d’équipe, expliquent les spécialistes en communication verbale.

En résumé, la prochaine fois que vous entrez en réunion, prêtez attention à cette dynamique des places. Le siège que vous choisirez parlera de vous autant que vos paroles, révélant une part cachée de votre personnalité professionnelle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
